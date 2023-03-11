Campa Cola десятилетиями являлась монополистом на рынке Индии, однако после прихода западных брендов утратила популярность и в начале 2000-х закрыла последний завод. Компания Мукеша Амбани пообещала перезапустить бренд

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Самый богатый человек Азии Мукеш Амбани (состояние по версии Forbes — $83,5 млрд, девятое место в мире) объявил о планах перезапустить культовый бренд газированных напитков 1970-х годов Campa Cola, который конкурировал с Coca-Cola и занимал большую часть индийского рынка. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу Ambani’s Reliance Group.

В компании анонсировали возобновление производства Campa Cola в Индии в трех вкусах: стандартная кола, лимонный и апельсиновый. «Представляя Campa в ее новом воплощении, мы надеемся вдохновить потребителей разных поколений принять этот поистине культовый бренд и вызвать новый ажиотаж в сегменте напитков», — сообщили в пресс-службе.

CNN напоминает, что культовый бренд был самым популярным газированным напитком в азиатских странах на протяжении десятилетий, пока на рынок не вышли американские Coca-Cola и Pepsi. Помимо этого, на исчезновение газировки с полок магазинов повлияло постановления правительства Индии с требованием раскрыть ее формулу, уточняет CNN.

Campa Cola — газированный напиток, созданный компанией Pure Drinks Group в 1970-х годах. Pure Drinks были пионерами в индийской индустрии безалкогольных напитков, в частности, компания долгие годы была дистрибьютором Coca-Cola на индийском рынке. Однако в середине 1970-х, когда партия Индиры Ганди проиграла правой Народной партии Индии, Coca-Cola, как и некоторые другие американские компании, были изгнаны из страны.

Образовавшийся пробел на рынке заполнила Campa Cola, слоганом которой стал «Великий индийский вкус». После возвращения иностранных корпораций на рынок безалкогольных напитков в 1990-х популярность Campa Cola упала, а в 2000–2001 годах завод по розливу и офисы в Дели были закрыты. Reliance Industries приобрела бренд в 2022 году за $2,8 млн.