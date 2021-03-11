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Бизнес ,  
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Михельсон предложил платить за перевалку СПГ в долларах

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон попросил президента Владимира Путина разрешить устанавливать тарифы на перевалку СПГ в Мурманске и на Камчатке в долларах. Там строятся перевалочные комплексы на валютные средства, объяснил он
НОВАТЭК NVTK ₽1 473,6 +0,44% Купить

Совладелец и председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон попросил президента Владимира Путина на встрече с бюро правления РСПП 11 марта разрешить устанавливать тарифы на перевалку сжиженного природного газа (СПГ) в долларах, а не в рублях.

НОВАТЭК, который уже запустил СПГ-завод «Ямал СПГ» и сейчас реализует второй проект «Арктик СПГ-2» стоимостью $21,3 млрд и мощностью 19,8 млн т в год, также строит два крупных перевалочных комплекса в Мурманске и на Камчатке. «По российским законам тарифы на перевалку будут устанавливаться только в рублях, но так как мы получаем валютное проектное финансирование, то мы обратились в правительство, чтобы было сделано исключение и мы могли тарифы фиксировать в валютной составляющей, что даст возможность показать финансирующим банкам стабильность этого проекта и возможность его безрисковой реализации», — сказал Михельсон.

НОВАТЭК планирует привлечь на «Арктик СПГ-2» кредиты на $11 млрд до конца первого полугодия 2021 года.

НОВАТЭК заявил о планах привлечь $11 млрд на новый проект
Бизнес
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Бизнесмен также попросил «стабильных» тарифов на перевозку СПГ. По его словам, более 25% операционных затрат для СПГ-проектов — транспортная составляющая. «Из года в год мы увеличиваем объемы перевозок по Северному морскому пути, и мы ожидаем стабильных тарифов в рамках портовых сборов, канальных сборов в связи с увеличением объемов и с соответствующими предложениями обратились в правительство», — сказал он.

Глава НОВАТЭКа указал на необходимость вести в России и инвестиционный тарифный вычет для создания инфраструктуры для СПГ, а также разрешить для этого топлива перевалку «борт в борт». Сейчас она запрещена на территории России, поэтому газовая компания некоторое время даже переваливала СПГ в Норвегии. Инвестиции «Арктик СПГ-2» в инфраструктуру — около 118 млрд руб., сказал Михельсон.

«Леонид Викторович, по поводу перевалки «борт в борт», это связано с технологическими рисками, правда, в отношении СПГ, наверное, это не очень актуально, но тем не менее», — ответил ему Путин. Еще один аргумент против такой перевалки — возможно занижение ее объемов, добавил президент. Тем не менее Путин попросил правительство (на совещании присутствовали премьер Михаил Мишустин и его заместители) рассмотреть эту просьбу Михельсона.

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Другие предложения бизнесмена Путин также обещал проработать. «Была проведена определенная работа и в правительстве, и с нашими компаниями, в целом можно позитивно отреагировать на ваши просьбы, надо только разделить — не все в одном флаконе, а то, о чем мы договаривались», — сказал он, отметив, что письма Михельсона были слишком «комплексными», поэтому лучше их доработать и отправить еще раз.

Авторы
Тимофей Дзядко, Светлана Бурмистрова
Леонид Михельсон НОВАТЭК СПГ
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