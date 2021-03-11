Михельсон предложил платить за перевалку СПГ в долларах

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон попросил президента Владимира Путина разрешить устанавливать тарифы на перевалку СПГ в Мурманске и на Камчатке в долларах. Там строятся перевалочные комплексы на валютные средства, объяснил он

Совладелец и председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон попросил президента Владимира Путина на встрече с бюро правления РСПП 11 марта разрешить устанавливать тарифы на перевалку сжиженного природного газа (СПГ) в долларах, а не в рублях.

НОВАТЭК, который уже запустил СПГ-завод «Ямал СПГ» и сейчас реализует второй проект «Арктик СПГ-2» стоимостью $21,3 млрд и мощностью 19,8 млн т в год, также строит два крупных перевалочных комплекса в Мурманске и на Камчатке. «По российским законам тарифы на перевалку будут устанавливаться только в рублях, но так как мы получаем валютное проектное финансирование, то мы обратились в правительство, чтобы было сделано исключение и мы могли тарифы фиксировать в валютной составляющей, что даст возможность показать финансирующим банкам стабильность этого проекта и возможность его безрисковой реализации», — сказал Михельсон.

НОВАТЭК планирует привлечь на «Арктик СПГ-2» кредиты на $11 млрд до конца первого полугодия 2021 года.

Бизнесмен также попросил «стабильных» тарифов на перевозку СПГ. По его словам, более 25% операционных затрат для СПГ-проектов — транспортная составляющая. «Из года в год мы увеличиваем объемы перевозок по Северному морскому пути, и мы ожидаем стабильных тарифов в рамках портовых сборов, канальных сборов в связи с увеличением объемов и с соответствующими предложениями обратились в правительство», — сказал он.