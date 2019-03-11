Акции «Нижнекамскнефтехима» за два часа подорожали на 50%

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 66,05 -0,23 EUR Бирж. 74,26 0,12 Brent 66,36 0,44% USD Нал. 66,40 65,72 EUR Нал. 74,79 73,99 USD ЦБ 65,96 0,12 EUR ЦБ 74,57 0,16 EUR/USD 1,1248 0,0066 BTC/USD Бирж. 3 973,30 -26,80 IMOEX 2 463,62 -0,53% RTSI 1 175,00 -0,39% DJIA 25 450,24 -0,09% Nasdaq 7 408,14 -0,18%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Delta Air Lines $70 (+39,92%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
Tata $17,65 (+32,21%) прогноз Credit Suisse к 01.03.20 Купить
Chevron $135 (+10,05%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
L Brands $31 (+15,37%) прогноз Barclays Capital к 11.01.20 Купить
Delta Air Lines $70 (+39,92%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
Tata $17,65 (+32,21%) прогноз Credit Suisse к 01.03.20 Купить
Chevron $135 (+10,05%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
L Brands $31 (+15,37%) прогноз Barclays Capital к 11.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 65,96 (+0,12) Quote, 07 мар, 12:40
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 74,57 (+0,16) Quote, 07 мар, 12:40
СПЧ попросил сенаторов отклонить законы о фейках и неуважении к власти Политика, 13:11 Шойгу отчитался о 30-кратном росте числа высокоточных крылатых ракет Политика, 13:07 Власть над рынком: чем закончится гонка Litecoin и XRP Крипто, 13:03 МАЭ предсказало замедление роста спроса на нефть в ближайшие пять лет Экономика, 12:59 9 мест в России и по всему миру, которые стоит увидеть весной Спецпроект РБК PINK, 12:48 Я слишком молод: как организовать курьерскую велодоставку РБК и «Билайн» Бизнес, 12:46 У воинской части ФСБ в Москве нашли бесхозный пистолет Общество, 12:45 Певица Юлия Началова опровергла сообщения о своей госпитализации Общество, 12:43 Федор Смолов впервые после ЧМ-2018 вернулся в состав сборной России Спорт, 12:40 Московская область возглавила рейтинг самых замусоренных регионов России Бизнес, 12:39 Акции «Нижнекамскнефтехима» за два часа подорожали на 50% Бизнес, 12:30 Tele2 увеличила выручку в 2018 году более чем на 16% Технологии и медиа, 12:25 ФИФА заподозрили в получении $880 млн за проведение ЧМ-22 в Катаре Политика, 12:20 В Мытищах в ДТП с автобусом пострадали пять детей Общество, 12:12
Бизнес ,  
0 
Акции «Нижнекамскнефтехима» за два часа подорожали на 50%
После полудня стоимость обыкновенных акций производителя каучуков составляла 92,20 руб. за штуку, «префы» поднялись в цене еще сильнее — на 72%
Завод «Нижнекамскнефтехим» (Фото: Алексей Насыров / РИА Новости)

Акции «Нижнекамскнефтехима», которые на момент открытия торгов на Московской бирже стоили 68,80 руб., а за первые два часа торгов подорожали до 104,40 руб., то есть более чем на 50%. По состоянию на 12:15 мск стоимость обыкновенных акций составляла 92,20 руб., свидетельствуют данные площадки. 

Выросли в цене и привилегированные акции производителя синтетических каучуков. По состоянию на 12:20 мск рост составил 72%, котировки добрались до отметки в 72,60 руб. 

Утром 11 марта пресс-служба «Нижнекамскнефтехима» опубликовала итоги заседания Совета директоров компании, которое состоялось 6 марта в Казани. Там годовому общему собранию акционеров было предложено направить на выплату дивидендов более 36,4 млрд руб. по результатам 2018 года, из расчета 19 руб. 94 копейки на одну обыкновенную и привилегированную акцию.

Предыдущие два года компания не выплачивала дивиденды, объясняя это необходимостью направлять чистую прибыль на развитие.

ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящее в группу компаний ТАИФ, занимается производством синтетических каучуков и пластиков.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Московская биржа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter