Акции «Нижнекамскнефтехима» за два часа подорожали на 50%

Акции «Нижнекамскнефтехима» за два часа подорожали на 50%

После полудня стоимость обыкновенных акций производителя каучуков составляла 92,20 руб. за штуку, «префы» поднялись в цене еще сильнее — на 72%

Завод «Нижнекамскнефтехим» (Фото: Алексей Насыров / РИА Новости)

Акции «Нижнекамскнефтехима», которые на момент открытия торгов на Московской бирже стоили 68,80 руб., а за первые два часа торгов подорожали до 104,40 руб., то есть более чем на 50%. По состоянию на 12:15 мск стоимость обыкновенных акций составляла 92,20 руб., свидетельствуют данные площадки.

Выросли в цене и привилегированные акции производителя синтетических каучуков. По состоянию на 12:20 мск рост составил 72%, котировки добрались до отметки в 72,60 руб.

Утром 11 марта пресс-служба «Нижнекамскнефтехима» опубликовала итоги заседания Совета директоров компании, которое состоялось 6 марта в Казани. Там годовому общему собранию акционеров было предложено направить на выплату дивидендов более 36,4 млрд руб. по результатам 2018 года, из расчета 19 руб. 94 копейки на одну обыкновенную и привилегированную акцию.

Предыдущие два года компания не выплачивала дивиденды, объясняя это необходимостью направлять чистую прибыль на развитие.

ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящее в группу компаний ТАИФ, занимается производством синтетических каучуков и пластиков.