«Ведомости» узнали об усилении контроля ФНС за сделками с иностранцами

ФНС усилила контроль за расчеты наличными с нерезидентами, штраф может достигнуть 20–40% от сделки, пишут «Ведомости». Ранее москвичку оштрафовали на 855 тыс. руб. за продажу автомобиля гражданину Киргизии

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ФНС усилила контроль за наличными расчетами по сделкам с нерезидентами после завершения моратория на административную ответственность за нарушения валютного законодательства в конце 2023 года, пишут «Ведомости».

Так, налоговый консультант для физических лиц из Санкт-Петербурга Марина Курлова рассказала изданию о четырех подобных административных делах в 2024 году. В одном из них ФНС оштрафовала россиянина на 4 млн руб. за продажу квартиры в Москве гражданину Армении за наличный валютный расчет. Размер штрафа составил 30% от стоимости сделки. Аналогичные меры применяют в отношении сделок с автомобилями.

Как уточнила налоговый юрист, автор Telegram-канала «Дневник налогового консультанта» Линда Куркулите, сведения о сделке поступают в единый госреестр недвижимости или реестр транспортных средств ГИБДД, после чего автоматически направляются в ФНС. Также, по ее словам, источником информации для инспекторов станет налоговая декларация, где к доходам от продажи недвижимости или транспорта необходимо прикладывать договоры купли-продажи.

Согласно ч. 3 ст. 14 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», физические лица обязаны производить расчеты с нерезидентами через счета в банках, имеющих специальное разрешение от властей на соответствующие операции. Эта норма действует с 2003 года. Ее нарушение грозит штрафом в размере 20–40% от суммы операции. Среди исключений в том числе дарение или завещание валюты супругу или близким родственникам. С 23 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года российские власти ввели мораторий на применение ст. 15.25 КоАП (нарушение валютного законодательства).

Представитель ФНС заявил «Ведомостям», что массовых нарушений при расчетах с нерезидентами не выявлено. Он также подчеркнул, что размер возможного штрафа сокращается вдвое в случае его оплаты в течение 20 дней после вынесения соответствующего постановления.

Сейчас ФНС проверяет сделки за 2023–2025 годы, уточнил изданию ведущий юрист Taxology Леонид Машков. По словам ведущего юриста «Пепеляев групп» Петра Попова, налоговые органы и суды исходят из того, что обязанность разобраться с тем, что контрагентом является валютный нерезидент, лежит именно на гражданине России.

6 февраля в Национальном автомобильном союзе сообщили о штрафе в размере 855 тыс. руб. жительнице Москвы, которая продала в апреле 2023 года за наличные автомобиль Kia Sorento гражданину Киргизии. Штраф составил 30% от суммы сделки.