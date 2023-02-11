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«Аэрофлот» выставил на продажу жилой дом, офис и квартиры за рубежом

«Аэрофлот» выставил на продажу недвижимость за рубежом
Самый дорогой объект — многоквартирный жилой дом с земельным участком на Кипре стоимостью €1 945 000

«Аэрофлот» на сайте вывесил объявления о продаже зарубежной недвижимости.

Всего авиакомпания собирается продать 12 объектов недвижимости в Венгрии, на Кипре, в Швеции, Норвегии, Дании и Бельгии.

Самым дорогим является многоквартирный жилой дом площадью 2072 кв. м с земельным участком площадью 834 кв. м, расположенный в городе Ларнака на Кипре. Его рыночная стоимость — €1 945 000.

«Объект располагается в районе Скала города Ларнаки в непосредственной близости от моря и порта Psarolimano (около 300 м), расстояние до пляжа Kastela Beach около 500 м. Ближайшее окружение объекта представлено жилой, социальной и туристической инфраструктурой. Расстояние от аэропорта Ларнаки до объекта составляет около 6 км», — говорится в описании.

Дом 1990 года постройки, в нем 24 квартиры. Требуется реконструкция.

Среди наиболее дорогих объектов также трехкомнатная квартира в Осло стоимостью €905 тыс. Ее площадь — 79,5 кв. м. Квартира расположена на последнем этаже пятиэтажного здания в 181 м от остановки общественного транспорта «Welhavens gate» и девяти минутах ходьбы до станции метро «Национальный театр». Рядом находятся школа, детский сад, магазин, торговый центр, институт, парк, колледж, церковь, больница. Еще одна квартира стоимостью €871 тыс. продается там же меньшей площади 76,5 кв. м.

Кроме того, перевозчик выставил на продажу офис в Будапеште за €463 тыс. и другие объекты.

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РБК направил запрос представителю «Аэрофлота».

Летом 2021 года у «Аэрофлота» было 82 представительства за рубежом. Авиакомпания избавляется от зарубежной собственности не первый год. В 2014 году были проданы офис в Панаме, жилой дом в Монреале, гостиница для проживания эстафетных экипажей в Томисато (Япония), в 15 км от аэропорта «Нарита». Кроме того, «Аэрофлот» в 2014 году продал здание представительства в Киеве за 8,31 млн руб.

В декабре 2021 года совет директоров компании решил реализовать недвижимость в Никосии, Касабланке и Будапеште, посчитав ее непрофильными активами.

В 2022 году на фоне объявленных против российской авиаотрасли санкций (запрет на полеты в ЕС и другие страны) «Аэрофлот» перевез по международным маршрутам 5,3 млн человек (снижение на 37% к 2021 году). Количество международных рейсов упало на 27%, с 56 тыс. (в 2021-м) до 41 тыс. (в 2022-м). «Международный рынок для нас большей частью закрыт. А тот, который открыт, существенно отличается своим «качеством». Основные направления, куда мы сейчас летаем, — туристические, и это совершенно другой бизнес, совершенно другие доходные ставки, другой спрос, более высокая сезонность», — говорил глава «Аэрфлота» Сергей Александровский в интервью РБК в декабре 2022 года.

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Артём Кореняко Артём Кореняко, Елена Чернышова
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