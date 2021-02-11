Фонд семьи Евтушенковых нашел покупателей на часть гипермаркетов Real

Связанная с Феликсом Евтушенковым и АФК «Система» SCP Group Advisory, менее года владеющая сетью гипермаркетов Real, нашла покупателей на большинство магазинов. Среди претендентов — немецкие сети Edeka, Kaufland и Globus Group

Фото: Михаил Фомичев / ТАСС

Федеральное картельное ведомство Германии проводит исследование возможной сделки по покупке продовольственным ретейлером Edeka Group 72 гипермаркетов Real у люксембургской SCP Retail, сообщила антимонопольная служба (.pdf) Проанализировав проект сделки по поглощению, регулятор уведомил ретейлера, что по 28 магазинам существует риск препятствования справедливой конкуренции в регионах присутствия Edeka. Решение по сделке он примет 22 февраля.

SCP Group Advisory, которая специализируется на европейской коммерческой недвижимости, связана с Феликсом Евтушенковым и АФК «Система» его отца, миллиардера Владимира Евтушенкова (занимает 65-е место с состоянием $1,5 млрд в рейтинге российского Forbes). Совместно с партнером немецкой x+bricks она закрыла сделку по покупке немецких гипермаркетов Real у Metro AG в июне 2020 года.

Немецкая x+bricks основана выходцем из Corestate Сашей Вильгельмом в 2018 году и специализируется на инвестициях в коммерческую недвижимость, якорными арендаторами которой выступают продовольственные сети. Владеет 36 активами в сфере недвижимости, совокупной стоимостью около €300 млн. Основные арендаторы помещений x+bricks — крупнейшие немецкие ретейлеры, среди которых Lidl, Kaufland, OBI, Rewe, Edeka и Netto.

После поглощения консорциум инвесторов во главе с SCP Group Advisory стал владельцем 276 гипермаркетов, онлайн-магазина real.de и 80 объектов недвижимости. Дочерняя компания АФК «Система» Sistema Finance предоставила акционерное финансирование на сумму до €263 млн для сделки консорциума покупателей, контролируемых SCP Group (49% компании принадлежит АФК «Система»)

Представитель SCP Group Advisory сообщил РБК, что стороны ведут конструктивные переговоры по объектам, вызвавшим обеспокоенность Федерального картельного ведомства. Однако фонд «с оптимизмом смотрит на весь процесс».