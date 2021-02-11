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Бизнес ,  
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Фонд семьи Евтушенковых нашел покупателей на часть гипермаркетов Real

Связанная с Феликсом Евтушенковым и АФК «Система» SCP Group Advisory, менее года владеющая сетью гипермаркетов Real, нашла покупателей на большинство магазинов. Среди претендентов — немецкие сети Edeka, Kaufland и Globus Group
Фото: Михаил Фомичев / ТАСС
Фото: Михаил Фомичев / ТАСС

Федеральное картельное ведомство Германии проводит исследование возможной сделки по покупке продовольственным ретейлером Edeka Group 72 гипермаркетов Real у люксембургской SCP Retail, сообщила антимонопольная служба (.pdf) Проанализировав проект сделки по поглощению, регулятор уведомил ретейлера, что по 28 магазинам существует риск препятствования справедливой конкуренции в регионах присутствия Edeka. Решение по сделке он примет 22 февраля.

SCP Group Advisory, которая специализируется на европейской коммерческой недвижимости, связана с Феликсом Евтушенковым и АФК «Система» его отца, миллиардера Владимира Евтушенкова (занимает 65-е место с состоянием $1,5 млрд в рейтинге российского Forbes). Совместно с партнером немецкой x+bricks она закрыла сделку по покупке немецких гипермаркетов Real у Metro AG в июне 2020 года.

Немецкая x+bricks основана выходцем из Corestate Сашей Вильгельмом в 2018 году и специализируется на инвестициях в коммерческую недвижимость, якорными арендаторами которой выступают продовольственные сети. Владеет 36 активами в сфере недвижимости, совокупной стоимостью около €300 млн. Основные арендаторы помещений x+bricks — крупнейшие немецкие ретейлеры, среди которых Lidl, Kaufland, OBI, Rewe, Edeka и Netto.

После поглощения консорциум инвесторов во главе с SCP Group Advisory стал владельцем 276 гипермаркетов, онлайн-магазина real.de и 80 объектов недвижимости. Дочерняя компания АФК «Система» Sistema Finance предоставила акционерное финансирование на сумму до €263 млн для сделки консорциума покупателей, контролируемых SCP Group (49% компании принадлежит АФК «Система»)

Представитель SCP Group Advisory сообщил РБК, что стороны ведут конструктивные переговоры по объектам, вызвавшим обеспокоенность Федерального картельного ведомства. Однако фонд «с оптимизмом смотрит на весь процесс».

Edeka Group — крупнейший немецкий продовольственный ретейлер, ее сеть насчитывает более 13 тыс. супермаркетов. В 2019 году выручка группы составила €55,7 млрд.

В декабре 2020 года Федеральное картельное ведомство также одобрило приобретение до 92 гипермаркетов Real немецким ретейлером Kaufland и еще 24 Globus Group. Суммы возможных сделок не раскрывались.

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Автор
Анна Левинская
АФК «Система» Metro Group
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