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СМИ узнали об уходе «Победы» с Дальнего Востока

«Победа» перестанет летать на Дальний Восток, сообщили «Известия». По информации издания, поводом послужило решение правительства выделить еще 5 млрд руб. субсидий на полеты из ДФО для всех категорий граждан
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Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Российский лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», прекратит полеты в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) после выделения 5 млрд руб. на субсидирование авиаперевозок для жителей региона. Об этом со ссылкой на источники в лоукостере и другой крупной авиакомпании сообщили «Известия».

Единственный город в ДФО, куда летает «Победа», — это Улан-Удэ. Авиакомпания приостановила продажу билетов из Москвы в этот город на даты начиная с 28 марта, следует из данных системы бронирования авиакомпании.

Как сообщил источник издания в «Победе», отказ от полетов на Дальний Восток связан с выделением субсидий на маршруте только одному перевозчику. По его словам, «Победе» нецелесообразно выполнять рейсы в Улан-Удэ, когда на этом маршруте летают всего две авиакомпании — «Победа» и S7, одной из которых перевозки просубсидируют — 9,2 тыс. руб. за каждого пассажира, а другой — нет.

В то же время в Минтрансе изданию сообщили, что «Победа» не подавала заявку на получение дотаций на этом маршруте. Представитель ведомства уточнил, что их направили только S7 Airlines и «Нордавиа». По словам собеседника издания в «Победе», перевозчик изначально сторонился субсидий, поскольку у него нет команды, которая могла бы заняться их получением.

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Фото:Марина Лысцева / ТАСС

В 2021 году, как и в прошлые годы, субсидии на направлении Москва — Улан-Удэ получит авиакомпания S7 Airlines, сообщил изданию ее представитель. Несмотря на наличие дотаций на маршруте, ранее «Победа» навязывала конкуренцию S7, поскольку для лоукостера пассажиры льготных категорий не являются основными потребителями, пояснил в беседе с изданием источник в «Победе». По его словам, основной сегмент лоукостера — это пассажиры старше 23 лет и младше пенсионного возраста, которые не подпадают под условия получения льготных билетов. Однако после того как объем субсидий увеличили и решили распространить на все категории граждан, доступность перевозок будет обеспечиваться за счет государства, отметил источник.

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить дополнительные 5 млрд руб. на субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока 24 января. При субсидировании пассажир оплачивает до половины стоимости авиабилета, а остальную часть авиакомпании компенсирует государство. Ранее такими билетами могли воспользоваться только пассажиры льготных категорий, теперь они станут доступны для всех категорий граждан.

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30 января правительство опубликовало постановление, корректирующее правила распределения субсидий для авиаперевозчиков, которые осуществляют полеты в ДФО. Согласно нему, получить субсидию на каждом из 21 маршрута в ДФО из Москвы и Петербурга мог только один авиаперевозчик, имеющий во флоте наибольшее число Superjet 100 и планирующий выполнить наибольшее количество прямых рейсов на маршруте.

4 февраля Минтранс распределил по новым правилам 5 млрд руб. на рейсы по 21 маршруту, сообщили «Ведомости» со ссылкой на протокол заседания комиссии Минтранса. Всего было подано заявок на 9,23 млрд руб. «Аэрофлот» получил 3,4 млрд руб., или 70% от общего объема выделенных средств. Еще пять авиакомпаний — «Уральские авиалинии», «Алроса», S7, «Якутия» и Utair — получили, по данным издания, от 70 млн до 900 млн руб. каждая.

Автор
Виктория Полякова
«Победа» «Дальний Восток» «Аэрофлот»
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