СМИ узнали об уходе «Победы» с Дальнего Востока

«Победа» перестанет летать на Дальний Восток, сообщили «Известия». По информации издания, поводом послужило решение правительства выделить еще 5 млрд руб. субсидий на полеты из ДФО для всех категорий граждан

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Российский лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», прекратит полеты в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) после выделения 5 млрд руб. на субсидирование авиаперевозок для жителей региона. Об этом со ссылкой на источники в лоукостере и другой крупной авиакомпании сообщили «Известия».

Единственный город в ДФО, куда летает «Победа», — это Улан-Удэ. Авиакомпания приостановила продажу билетов из Москвы в этот город на даты начиная с 28 марта, следует из данных системы бронирования авиакомпании.

Как сообщил источник издания в «Победе», отказ от полетов на Дальний Восток связан с выделением субсидий на маршруте только одному перевозчику. По его словам, «Победе» нецелесообразно выполнять рейсы в Улан-Удэ, когда на этом маршруте летают всего две авиакомпании — «Победа» и S7, одной из которых перевозки просубсидируют — 9,2 тыс. руб. за каждого пассажира, а другой — нет.

В то же время в Минтрансе изданию сообщили, что «Победа» не подавала заявку на получение дотаций на этом маршруте. Представитель ведомства уточнил, что их направили только S7 Airlines и «Нордавиа». По словам собеседника издания в «Победе», перевозчик изначально сторонился субсидий, поскольку у него нет команды, которая могла бы заняться их получением.