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Аналитики допустили рост цен на нефть до $100 за баррель

На Уолл-стрит допустили рост цен на нефть до $100 за баррель в ближайшие месяцы
В ближайшие месяцы цены на нефть могут преодолеть отметку $100 за баррель, что «вновь поставит под угрозу слабую мировую экономику», полагают на Уолл-стрит. Сейчас Brent торгуется у $80 за баррель
BRENT BRENT $82,66 -1,93%
Фото: Friso Gentsch / dpa / Global Look Press
Фото: Friso Gentsch / dpa / Global Look Press

Ситуация на рынке нефти немного успокоилась по сравнению с 2022 годом, в течение которого фиксировали «бурные скачки» цен, однако аналитики ожидают, что в ближайшем будущем они вновь поднимутся, говорится в бюллетене Energy Source.

В последние несколько месяцев цены сохранялись на уровне около $80 за баррель — это «высоко по историческим меркам». Однако аналитики ведущих банков Уолл-стрит считают, что вскоре ситуация изменится: в ближайшие месяцы цены могут подскочить выше $100 за баррель, что «вновь поставит под угрозу слабую мировую экономику».

Утром 10 января стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE составляла $79,16 за баррель.

Роста котировок нефти Brent также ждут в британском Barclays. По их мнению, в четвертом квартале 2023 года цены вырастут на 30% по сравнению с текущим уровнем — до $106 за баррель. Аналитик Амарприт Сингх считает, что нынешние цены занижены по сравнению со справедливой оценкой. По его прогнозам, к концу первого полугодия котировки поднимутся выше $93. Средняя цена за 2023 год составит около $98 за баррель, полагают в банке.

В UBS в начале января также допускали, что цены на нефть превысят $100 за баррель в ближайшие месяцы, при этом Brent будет торговаться на этом уровне до конца 2023 года.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов отмечал, что котировки растут на фоне смягчения ограничений на въезд в Китай, писал «РБК-Инвестиции». Управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова также ожидает увеличения спроса на нефть в США.

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В ноябре представители Международного энергетического форума предположили, что цены на нефть «легко» преодолеют отметку $100 за баррель после ужесточения санкций ЕС против России, введенных из-за боевых действий на Украине. 5 декабря вступило в силу эмбарго ЕС на поставки российской нефти по морю. В этот же день начал действовать потолок цен в $60 за баррель, введенный странами G7, Евросоюзом и Австралией. Россия в ответ запретила продажу сырья всем, кто предусматривает такой лимит в контрактах. 5 февраля 2023 года начнет действовать лимит цен для нефтепродуктов из России.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
цены на нефть потолок цен на нефть Brent
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