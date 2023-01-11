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Власти США проверят цены на Coca-cola и Pepsi на предмет сговора

Торговая комиссия США проверит цены на Coca-cola и Pepsi на предмет сговора
Американский регулятор проверит, соответствует ли ценовая политика двух производителей напитков антимонопольному закону Робинсона-Патмана. В последний раз он применялся в 1988 году
Фото: Paul Hennessy / Zuma Press / Global Look Press
Фото: Paul Hennessy / Zuma Press / Global Look Press

Федеральная торговая комиссия (FTC) США начала расследование в отношении производителей безалкогольных напитков Coca-Cola Co. и PepsiCo Inc.на соблюдение антимонопольных законов страны, сообщает Bloomberg.

В ходе предварительного расследования ведомство изучит принципы ценообразования Coca-Cola и PepsiCo в отношении крупных розничных ретейлеров, таких как Walmart, а также их более мелким конкурентам. По данным газеты Politico, чиновники FTC просили торговые сети предоставить информацию о том, как они закупают и устанавливают цены на безалкогольные напитки.

Со слов источников Bloomberg и Politico, регулятор проверяет, соответствует ли ценовая политика двух компаний закону Робинсона-Патмана, который обязывает производителей поставлять товар крупным и мелким предприятиям розничной торговли на одинаковых условиях. Закон был принят в 1936 году, но не применялся с 1988 года.

Coca-Cola подтвердила, что получила запрос от FTC. Компания заявила, что «стремится к честной и законной конкуренции на рынке», а подозрения в нарушении закона назвала необоснованными. В Pepsi и FTC отказались от комментариев, Walmart также не ответил на запрос Bloomberg.

Критики закона Робинсона-Патмана считают, что, хотя он поспособствует развитию малого бизнеса, в то же время цены в крупнейших сетях могут вырасти. «Расследование большего количества дел по закону Робинсона-Патмана приведет к повышению цен для потребителей с самым низким доходом», — указал Олден Эбботт, бывший юрисконсульт FTC при администрации экс-президента Дональда Трампа.

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