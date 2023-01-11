Украинская доля в новых бизнесах в Польше выросла более чем в 8 раз до 8,5%

Украинская доля в новых бизнесах в Польше выросла более чем в 8 раз

Если до начала спецоперации доля украинских предпринимателей, открывших новые бизнесы в Польше, была менее 1%, то к сентябрю 2022 года она выросла в более чем восемь раз. Половина из них не собирается покидать Польшу

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Граждане Украины с января по сентябрь 2022 года зарегистрировали в Польше более 10 тыс. новых бизнесов как индивидуальные предприниматели и открыли 3600 компаний с украинским капиталом, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Польского института экономики.

Доля украинских компаний среди новых предприятий, созданных в Польше, выросла с менее 1% до начала спецоперации до 8,5% в сентябре. На долю украинцев пришлось 45% всех новых иностранных компаний, открывших магазины в Польше в 2022 году.

Более 50% компаний, зарегистрированных в Польше, сделали это, чтобы продолжить бизнес, который они вели на Украине. Около двух третей заявили, что намерены остаться на польском рынке независимо от исхода спецоперации.

В новых компаниях нашли работу более 420 тыс. человек, они работают главным образом в строительстве, информационных технологиях и розничной торговле. Около 41% индивидуальных предприятий, созданных украинцами в Польше, основаны женщинами, уточняет агентство.

Согласно данным ООН на 22 ноября, в качестве беженцев в страны Европы въехали более 7,8 млн человек, из них только около 4,7 млн запросили соответствующий статус или другую защиту в рамках госпрограмм. Больше всего беженцев с Украины живут в Польше — свыше 1,5 млн человек.

В июле 2022 года председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау сообщил, что к тому времени два миллиона граждан Украины, покинувших страну с конца февраля этого года, решили остаться в Польше.

«Более 5 млн украинцев были вынуждены покинуть свою страну, 3,5 млн приехали в Польшу», — сказал министр.