Запуск первых в России водородных поездов перенесли на 2025 год

Запуск перевозок пассажиров на водородных поездах перенесли на два года на фоне санкций

Начало пассажирских перевозок на водородных поездах на Сахалине сдвигается с 2023 на 2025 год. Из-за ухода французского партнера из России «Росатому» пришлось искать ему замену для организации производства водорода на острове

Фото: David Hecker / EPA / ТАСС

Перевозка пассажиров на первых в России водородных поездах начнется в четвертом квартале 2025 года, сообщил РБК представитель компании «Русатом Оверсиз» («дочка» «Росатома») и подтвердили в пресс-службе РЖД. Изначально «Росатом» рассчитывал запустить эти поезда на Сахалине в 2023 году.

В первую очередь корректировка сроков связана с «инновационностью проекта», говорит представитель «Русатом Оверсиз». Про перенос проекта говорить не совсем корректно, сроки уточняются по мере проработки технических решений, пояснил он. Запуск в эксплуатацию водородных поездов на Сахалине — очень сложный и наукоемкий проект, подчеркивают в пресс-службе РЖД.

О реализации первого российского проекта по организации перевозок на поездах с водородными элементами «Росатом», РЖД, Сахалинская область и производитель рельсового подвижного состава «Трансмашхолдинг» договорились на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2019 году.

В презентации РЖД весной 2021 года стоимость семи поездов для проекта оценивалась в сумму свыше 3 млрд руб. Сейчас представители компании и «Русатом Оверсиз» не раскрывают актуальную стоимость проекта.

Какие возникли сложности

Участникам проекта предстоит решить вопросы получения на Сахалине водорода, его транспортировки, заправки, обслуживания поездов и разработки соответствующей регуляторной базы, предупреждал директор по стратегическому развитию и анализу «Трансмашхолдинга» Игорь Селезнев весной 2021 года.

Для того чтобы организовать на Сахалине производство низкоуглеродного водорода (выделяется из ископаемых топлив, в том числе с применением технологий улавливания углекислого газа), «Русатом Оверсиз» примерно в это же время договорился о сотрудничестве с французским производителем промышленных газов Air Liquide. В феврале 2022 года, за десять дней до начала военной спецоперации на Украине, компании сообщили о завершении технико-экономического обоснования проекта сооружения водородного производственного комплекса. Планировалось, что международные цепочки поставок сахалинского водорода, к примеру, в Японию и Южную Корею начнутся с 2025 года. Но на фоне международных санкций против России Air Liquide 2 сентября заявила о выходе из всех российских проектов. Через несколько дней после этого «Русатом Оверсиз» подписал меморандум о сооружении водородного завода и поставках низкоуглеродного топлива в Китай с 2025 года с «дочкой» китайской корпорации China Energy Engineering Group.

По данным «Русатом Оверсиз» и РЖД, для реализации проекта кроме строительства завода по производству водорода потребуется создать еще несколько сооружений:

два водородно-заправочные комплекса (семи поездам потребуется 265 т водорода в год);

здание цеха для технического обслуживания и ремонта поездов в Южно-Сахалинске;

реконструировать действующее здание цеха для техобслуживания в Холмске.

Сейчас также прорабатывается возможность обеспечения проекта российскими технологиями, отмечает представитель «Русатом Оверсиз». В конструкции поезда предусматривается максимальное использование комплектующих из России. Но на первом этапе будут использованы серийно изготавливаемые водородные топливные ячейки и система хранения водорода зарубежного производства, уточнили в пресс-службе РЖД.

Насколько может подорожать проект

Из-за международных санкций, разрыва привычных логистических цепочек и необходимости замены поставщиков компонентов стоимость создания рельсового водородного подвижного состава для Сахалина вырастет на 20–25%, говорит управляющий партнер отраслевого агентства RollingStock Александр Поликарпов. Цена подвижного состава увеличилась минимум на 20%, соглашается гендиректор исследовательской компании Sherpa Group Александра Галактионова.

Сейчас поезда, которые должен поставить «Трансмашхолдинг», могут стоить 3,4–3,7 млрд руб., считает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его оценке, инвестиции РЖД по созданию инфраструктуры составят не менее 300 млн руб., «Росатома» — около 1 млрд руб. То есть весь проект может стоить около 5 млрд руб. против ранее озвучивавшихся 3 млрд руб.

Для реализации проекта рассматривается вариант концессии и выделение господдержки, следует из договора, который 30 декабря 2022 года «Русатом Оверсиз» заключил с «дочкой» ВЭБа — компанией «ИнфраВЭБ» (его копия размещена на сайте госзакупок). Проработка сценария с концессией — приоритетный вариант, говорит представитель «Русатом Оверсиз», не раскрывая деталей. Совместную работу с заинтересованными министерствами и ведомствами планируется провести в первой половине 2023 года, добавляет он. Концессионное соглашение — апробированный и понятный рынку инструмент, позволяющий гибко настроить баланс интересов и обязательств государства, а также основных участников проекта, считает гендиректор «ИнфраВЭБ» Денис Ноздрачев.

Для сложных инфраструктурных проектов, особенно в нынешней экономической ситуации, применение механизма концессии и использование господдержки — стандартная история, замечает Галактионова. Скорее всего, для такого пилотного проекта локального платежеспособного спроса на железнодорожные перевозки будет недостаточно, чтобы окупить инвестиции, полагает директор группы по привлечению финансирования аудиторско-консалтинговой фирмы Kept Сергей Игнатущенко. Возможно, потребуется государственная поддержка, которая может быть в виде капитального гранта на поставку поездов, финансирования затрат на заправочную инфраструктуру, а также субсидий на покрытие части операционных расходов, предполагает эксперт. Семь водородных поездов — слишком низкий объем для окупаемости новой разработки, поэтому господдержка нужна на всех этапах жизненного цикла нового подвижного состава, от НИОКР до эксплуатации, считает Поликарпов.

Проект водородного поезда реализуется с привлечением субсидий из федерального бюджета, «Трансмашхолдинг» поддерживает вариант с концессионным соглашением, говорит его представитель. Работа по определению финансово-экономических параметров проекта продолжается, итоговые показатели на текущий момент не утверждены и будут корректироваться в процессе дальнейшей проработки, говорит представитель «Русатом Оверсиз». Решение по бизнес-модели проекта будет приниматься с учетом решений правительства, добавляет представитель РЖД.