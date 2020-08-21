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Бизнес ,  
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«Ашан» протестирует новые концепции магазинов в России

Например, речь идет о магазинах без кассиров, а также о точках, где покупатели смогут забирать сделанные ранее заказы
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Российский «Ашан» планирует протестировать магазины без кассиров, сообщил в интервью РБК гендиректор компании Йоханнес Толай. Пока у проекта нет названия.

Топ-менеджер добавил, что через несколько месяцев после стабилизации ситуации с распространением коронавируса компания также запустит для теста еще несколько концептов, работающих на доставку из магазинов. В частности, это будут точки, а также небольшие районные хабы, где пеший потребитель может забрать свой заказ в течение пары минут. Сумму инвестиций в проекты компания не раскрывает.

Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает»
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Йоханнес Толай

Также компания работает над изменениями в работе гипермаркетов. Площадки гипермаркетов в столичном регионе — в Мытищах, Марфино, Химках, Коммунарке и Белой Даче — будут оптимизированы, на освобожденных местах появятся магазины «сестринских» компаний Leroy Merlin и Decathlon.

«Например, в Марфино нет Decathlon, мы уменьшим «Ашан», и там появится магазин этой сети. Это очень сильный спортивный бренд. Мы в последние недели, в июле, проводили эксперимент, добавив их ассортимент в матрицу «Ашана», и эти товары оказались очень востребованными. В другом гипермаркете будет пункт выдачи Leroy Merlin», — пояснил Толай. Также «Ашан» планирует заключить партнерства с российскими компаниями, которые могут усилить продажи ретейлера — ресторанами и местами проведения досуга для семей с детьми. Компания рассматривает и собственные ресторанные концепции.

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Бизнес
Йоханнес Толай

«Будем быстро тестировать несколько вариантов. Мы можем попробовать открыть заведение с русской кухней, а другие сделаем с партнерами. Например, азиатская кухня в России на очень высоком уровне», — поделился планами глава российского подразделения «Ашана».

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Автор: Анна Левинская
Теги: «Ашан», магазины, Россия
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