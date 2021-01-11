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«Муз-ТВ» сменил гендиректора

Новым генеральным директором назначен Захар Бибин. С 2013 года этот пост занимал Арман Давлетяров
Захар Бабин
Захар Бабин (Фото: zakharzakk / VK)

Генеральный директор «Муз-ТВ» Арман Давлетяров, который занимал этот пост с 2013 года, оставил должность. Об этом говорится в сообщении телеканала, поступившем в РБК.

Его преемником стал Захар Бибин, который до этого был генеральным директором ТНТ MUSIC. Также ранее он занимал пост генерального директора телеканала A-One, был промоменеджером музыкальных проектов телеканала О2ТВ. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎До этого Бабин был организатором концертов и менеджером ряда музыкальных проектов.

«Я фактически стоял у истоков «Муз-ТВ», начал работу на канале, когда он только делал свои первые шаги. <...> Перешагнув пятидесятилетний рубеж, я понял, что хочу выйти из зоны комфорта, бросить вызов самому себе, чтобы двигаться дальше, к новым целям и достижениям», — заявил Давлетяров.

Давлетяров начал работать на телеканале в 2008 году. В 2009-м он занял должность музыкального директора «Муз-ТВ» и директора ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки — премии «Муз-ТВ». Четыре года спустя он стал гендиректором телеканала.

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Фото: Александр Рюмин / ТАСС

«Муз-ТВ» входит в холдинг «Медиа 1», которому также принадлежат телеканалы «Муз ТВ», «Ю», Disney (20% у Walt Disney Co.), оператор наружной рекламы Gallery и группа «Выбери радио», управляющая региональными радиостанциями. Владелец холдинга — Иван Таврин. В декабре 2020 года доля телеканала в целевой аудитории 18–44 года, по данным Mediascope, достигла 1,9%

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