Члены Международного олимпийского комитета (МОК) не будут носить униформу от Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича на предстоящих Олимпийских играх в Южной Корее. Об этом представитель МОК рассказал в ответ на запрос РБК. В одежду от Bosco будут одеты только сотрудники МОК.
«Мы пришли к дружескому соглашению с Bosco», — говорится в заявлении МОК. По согласованию с компанией и с ее помощью сотрудники МОК будут носить произведенную Bosco одежду без обозначения бренда, пояснил представитель МОК, а члены МОК будут носить униформу другого производителя.
«Достоверной информации о какой-либо альтернативной форме у Bosco нет», — заявила РБК представить Bosco di Ciliegi Ольга Юдкис.
Члены МОК — это 115 человек, из которых 70 не занимают какую-то определенную должность. Действующими спортсменами являются 15 человек, 15 представляют международные спортивные федерации или их ассоциации и 15 — национальные олимпийские комитеты или ассоциации.
С просьбой снять бренд Bosco с формы к МОК обратился сам Куснирович. «Мы пришиваем на место, где находится наш логотип, новые патчи, на которых будет написано «IOC» [МОК]. Часть [формы] мы обработаем [в центре экипировки] в Лозанне, часть — уже в Южной Корее», — рассказал Куснирович. При этом эмблемы Bosco полностью уберут с перчаток и шарфов.