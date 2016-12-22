Reuters узнал о национализации компании семьи бен Ладена

Власти Саудовской Аравии получат управленческий контроль над Saudi Binladin Group, обсуждается вопрос передачи государству активов компании. Ее возглавлял брат Усамы бен Ладена, но его задержали в конце прошлого года

Строительство в Эр-Рияде (Фото: Faisal Al Nasser / Reuters)

Международный строительный конгломерат Suadi Binladin Group, крупнейшая строительная компания Саудовской Аравии, переходит под управленческий контроль властей королевства, сообщает Reuters со ссылкой на источники в финансовом и промышленном секторах страны. Власти также обсуждают перспективу передачи государству части активов группы.

Интерес властей к компании связан с их планами по диверсификации экономики, реализации проектов в области недвижимости, промышленности и туризма, пишет агентство. Binladin Group в последние годы столкнулась со сложностями из-за спада в строительной отрасли. Также ее временно отстранили от участия в тендерах на госконтракты, после того как в 2015 году на главную мечеть Мекки упал башенный кран (погибли 107 человек). Компании пришлось сокращать сотрудников.

Агентство отмечает, что компания принадлежит семье бывшего «террориста №1» Усамы бен Ладена, но сам он никогда не имел к ней отношения. В ноябре 2017 года власти Саудовской Аравии задержали ряд чиновников и бизнесменов в рамках кампании по борьбе с коррупцией, среди них был председатель Binladin Group Бакр бен Ладен, брат Усамы, и другие члены семьи. С тех пор, рассказали источники агентства, власти страны пытаются договориться с ними о возврате хотя бы части из $100 млрд госсредств, которыми, предположительно, завладели задержанные; в рамках этих же переговоров обсуждается и будущее Binladin Group. В частности, переговоры ведутся о возможности передачи части активов государству или о списании непогашенных долгов правительства. Один из источников агентства в банковском секторе, обладающий информацией о Binladin Group, сказал, что долг государства перед компанией может достигать около $30 млрд.

По словам собеседников, после задержания членов этой семьи Министерство финансов сформировало комитет, который наблюдает за деятельностью группы и занимается отношениями с поставщиками и подрядчиками. Комитет состоит из пяти человек, три из них являются представителями властей, оставшиеся — члены семьи бен Ладена.

Топ-менеджеры Binladin Group не ответили на звонки агентства, чиновники Минфина Саудовской Аравии и пресс-служба правительства не предоставили комментариев.

Усама бен Ладен возглавлял запрещенную в России террористическую группировку «Аль-Каида», власти США считали его «террористом №1» в мире. Он был убит в мае 2011 года в результате спецоперации американских военных в Пакистане.