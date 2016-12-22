Росавтодор отменил конкурс на 6 млрд руб. на расширение КАД в Петербурге

Структура Росавтодора отменила конкурс на расширение северного участка окружной дороги в Санкт-Петербурге на 6 млрд руб., после того как активист из Общероссийского народного фронта пожаловался в ФАС

КАД. Санкт-Петербург (Фото: Роман Храмовник / ТАСС)

ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» (Упрдор «Северо-Запад», входит в Росавтодор) отменило конкурс на реконструкцию и строительство Кольцевой автомобильной дороги (КАД) в Санкт-Петербурге, следует из информации на портале госзакупок.

28 декабря заказчик строительства ФКУ «Упрдор «Северо-Запад», в введении которого находится дорога, разместило закупку на реконструкцию и строительство участка длиной 14,3 км от станции Горская до Приозерского шоссе на сайте госзакупок. Работы по расширению дороги до шести полос (сейчас их четыре) необходимо было завершить к ноябрю 2020 года, стоимость лотов составила 6,23 млрд руб.

После публикации закупки активист ​Общероссийского народного фронта Александр Кулаков пожаловался в ФАС (копия заявления есть у РБК) на установленные заказчиком барьеры, которые, по его мнению, могут привести к ограничению конкуренции на торгах. Он указывает на то, что только избранные участники могут подать заявки в этих торгах и потом путем сговора добиться заключения госконтракта по цене, равной или близкой к начальной цене контракта.

По мнению Кулакова, Упрдор укрупнил предметы торгов, объединив в одной закупке разные виды строительных работ: реконструкцию действующей дороги, строительство новых участков, благоустройство и создание придорожных сооружений. Активист также счел излишними требования заказчика к характеристикам используемых материалов и способам их изготовления.

ФАС должна была рассмотреть жалобу утром 11 января, но заказчик отменил закупку буквально за час до этого. Начальник управления контроля размещения государственного заказа ФАС Артем Лобов передал через пресс-службу, что жалоба признана обоснованной. «В ходе рассмотрения жалобы установлено, что заказчиком в документации установлены избыточные требования к содержанию состава заявок. Кроме того, при проведении внеплановой проверки установлено, что в документации ненадлежащим образом реализованы требования в соответствии с постановлением правительства №570», — сообщил он, уточнив, что предписание не выдано, поскольку закупка отменена заказчиком.

В пресс-службе Росавтодора сообщили, что отмена конкурса связана с происходящими в настоящий момент изменениями: ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–2021 годы)» досрочно прекратила свое действие, реализация мероприятий будет осуществляться в рамках новой государственной программы «Развитие транспортной системы». «В настоящий момент пообъектное (поадресное) распределение бюджетных ассигнований по этой программе проходит согласование в Минтрансе, Минфине и Минэкономразвития. Ожидается, что к концу января 2018 года процедура согласования будет завершена. Конкурс будет проведен повторно после пообъектного (поадресного) утверждения указанной программы», — говорится в ответе пресс-службы.

Информация о планах реконструкции КАД от Приозерского шоссе до Западного скоростного диаметра появилась еще в 2013 году, но сроки проекта неоднократно сдвигались. Предполагалось, что работы на этом участке будут выполнены в три этапа: первый предполагает землеустроительные работы и вынос коммуникаций, второй — расширение трассы с четырех до шести полос, третий — расширение магистрали до восьми полос (по четыре в каждую сторону).

Но только в начале 2017 года Росавтодор сообщил, что работы по двум первым этапам реконструкции начнутся в 2017 году. ​Как писал «Коммерсантъ», Росавтодор включил расширение северного участка КАД с четырех до шести полос в Федеральную адресную инвестиционную программу на 2017–2020 годы.

В октябре 2017 года ТАСС сообщал со ссылкой на слова главы Минтранса Максима Соколова, что после 2020 года может начаться строительство второй Кольцевой дороги (КАД-2) вокруг Санкт-Петербурга.