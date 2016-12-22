Давид Якобашвили займется торговлей металлами в Африке

Один из основателей «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили купил доли в двух компаниях в Африке для организации торговли металлами, которые называют «конфликтными минералами». Это выгодный, но рискованный бизнес, замечает эксперт

Давид Якобашвили (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Предприниматель Давид Якобашвили вместе с партнерами займется покупкой и продажей золота, олова, тантала, кобальта и другого сырья из Африки. Он планирует инвестировать в африканский проект $200 млн в 2017–2018 годах, рассказал бизнесмен РБК (размер уже вложенных средств он не раскрыл).

Для этого он вместе с партнерами приобрел доли в компаниях Tams (Руанда) и Coproco (Конго). Согласно сайту Tams, компания была основана в январе 2017 года и намерена стать ведущим экспортером 3T Mineral (другое название — «конфликтные минералы») в Конго, Руанде и Уганде. Tams, согласно ее сайту, имеет сертификат iTSCi — эта программа, содействующая компаниям в проведении аудита поставщиков минералов для соответствия рекомендациям Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Организации Объединенных Наций (ООН). У компании также есть этический кодекс и политика по использованию «конфликтных минералов».

«Конфликтные минералы» «Конфликтные минералы» — это металлы, добываемые в условиях вооруженных конфликтов и нарушения прав человека, в частности в восточных провинциях Конго, где за счет средств, полученных от их продажи, вооруженные формирования и группы мятежников убили более 5 млн человек.​ Тантал, олово и кобальт используются в производстве ноутбуков, смартфонов, планшетов и электрокаров. В Конго сосредоточено более половины мировых запасов кобальта, используемого в производстве литий-ионных аккумуляторов (подтвержденные запасы кобальта — 3,4 млн т). По законодательству США компании должны контролировать свою производственную цепочку и сообщать о мерах, которые ими принимаются, чтобы не использовать такие минералы в производстве. Так, Apple проводит проверку своих поставщиков кобальта, а такие компании, как Lenovo, Microsoft, Renault, не предпринимают адекватных действий, считает независимая правозащитная организация Amnesty International.

«Когда-то я занимался добычей сырья, у меня была доля в «Краснодарнефтегазе», потом я ее продал», — говорит Якобашвили, состояние которого Forbes оценил в $900 млн. Пока речь идет о закупке и перепродаже сырья, но затем, после выхода на существенные объемы, партнеры будут рассматривать возможность инвестиций в переработку. В африканском проекте у Якобашвили несколько партнеров, в том числе Марк Хольтсман, Прасад Бхамр и Пелед Баркай. Они также инвестируют в этот проект, но меньше, говорит бизнесмен. В компании Tams у Якобашвили 31%, в Coproco — около 25%. По словам Якобашвили, Coproco закупает олово, тантал, кобальт и литий у старателей в джунглях, складирует на станциях, а затем на грузовиках отвозит в Лубумбаши (второй по величине город Демократической Республики Конго). «Там жутчайшие дороги! Товар частично продается в Конго, частично отправляется на экспорт», — говорит бизнесмен. В Гане Якобашвили, Хольтсман и Бхамр основали компанию MPD, которая займется торговлей золотом, бокситами и нефтепродуктами.

По словам бизнесмена, партнеры планируют ежемесячно закупать в Конго и Руанде и продавать 20–25 контейнеров олова, два-три контейнера тантала, а также до 3 т золота в год, рассчитывая на $200–300 млн выручки ежегодно. В Гане MPD собирается реализовывать 10–20 т золота в год, что обеспечит $400–800 млн выручки.​​

Золотодобыча в Конго (Фото: Reuters)

Один из партнеров Якобашвили Хольтсман в разговоре с РБК назвал этот бизнес «стартапом». «Все это пока на предварительной стадии, мы занимаемся торговлей, а также помогаем местным жителям повысить производительность труда». Он не сказал, куда партнеры планируют экспортировать металлы, пояснив, что этот бизнес очень конкурентный: «Тут очень маленький круг покупателей».

Хольтсман указал на сложности ведения бизнеса в Конго: «Это большая страна, по размерам сопоставимая с Западной Европой, и там все непросто, начиная с организации финансирования и управления людьми, заканчивая логистикой». «При этом нам нужно всегда оставаться уверенными в том, что мы соблюдаем законы и покупаем сырье только у проверенных добытчиков», — добавил он.

«Учитывая бедственное положение местных, бизнес, построенный на скупке металла с последующей перепродажей его в Китай, в этих странах более чем выгоден. Но, с другой стороны, там так много противоборствующих сторон (в частности, продолжающиеся антиправительственные протесты с участием вооруженных группировок в Конго), — говорит директор корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. — К тому же в регионе активно работают китайцы, скупающие все сырье за бесценок и не желающие уступать рынок». Кроме того, он указывает на санкционные риски: «Найти основания для ареста счетов в таком бизнесе очень легко: в Африке распространен, например, детский труд». «Наши компании полностью выполняют международное законодательство, и мы сами находимся под постоянным наблюдением и проверками, в том числе банков, правоохранительных органов и партнеров», — подчеркивает Якобашвили.

Многие инвесторы пытаются заработать на ожидающемся буме электрокаров, скупая промышленные металлы, необходимые для их производства. Среди них — инвестфонд Pala New Energy Metals Владимира Йориха, бывшего партнера основного владельца «Мечела» Игоря Зюзина. Созданный в августе 2017 года фонд вложит $150 млн в скупку кобальта, лития, ванадия, редкоземельных металлов, никеля и олова, а также в добычные проекты, география которых не раскрывается. BMO Capital Markets ожидает значительного роста цен на кобальт в ближайшие два года на фоне растущего спроса на металл у производителей электротранспортных средств: с текущих $30 до $40,5 за фунт. Инвестбанк при этом не исключил их удвоения в ближайшие годы. По оценке банка, пока основной спрос на кобальт продолжает исходить от производителей смартфонов.

На днях власти Конго заявили о планах повысить роялти на экспорт кобальта с 2 до 5%, сообщает Bloomberg. Для этого нужно причислить этот металл к категории стратегических, но против выступают представители промышленности, считая, что увеличенный сбор негативно повлияет на будущие инвестиции в добычу.