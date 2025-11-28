Правительство решило поэтапно отменить скидки в системе «Платон»

Согласно принятому постановлению, изменения будут вводиться поэтапно. С 1 марта 2026 года коэффициент повышается с 0,51 до 0,75, а с 1 февраля 2028 года его отменят

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Правительство России приняло постановление, которым утвердило поэтапную отмену понижающего коэффициента, применяемого при расчете цены за проезд грузовиков в системе «Платон», сообщила пресс-служба Минтранса. Согласно новым правилам, с марта 2026 года скидки к тарифу будут снижены, а с февраля 2028 года понижающий коэффициент отменят полностью.

Система «Платон» начала работать в России с 15 ноября 2015 года. Она обеспечивает взимание платы для компенсации ущерба дорожному полотну с грузовиков тяжелее 12 т, проезжающих по федеральным трассам. Средства направляются в Федеральный дорожный фонд, суммарно за десять лет работы системы было собрано более 360 млрд руб.

Понижающий коэффициент, то есть временная скидка к тарифу, был введен для адаптации отрасли грузоперевозок и не менялся с момента запуска системы, напомнили в Минтрансе. Действующий коэффициент — 0,51, фактическая цена за проезд сейчас составляет 3,34 руб./км. С 1 марта 2026 года коэффициент увеличится до 0,75, а с 1 февраля 2028 года его отменят.

В Минтрансе заверили, что за счет этих изменений будут обеспечены дополнительные доходы федерального бюджета, которые направят на увеличение объемов ремонта и поддержание федеральных дорог. «Это повысит безопасность участников дорожного движения, снизит эксплуатационные издержки владельцев транспортных средств, улучшит логистическую связанность регионов и поспособствует развитию комфортных условий для подвижности населения», — добавили в ведомстве.

Сейчас «Платон» охватывает более 60 тыс. километров федеральных дорог, в системе зарегистрировано почти 900 тыс. перевозчиков и свыше 1,97 млн грузовиков. По данным Минтранса, в 2024 году за счет поступлений в Федеральный дорожный фонд было отремонтировано более 485 км дорог. Наибольшие объемы работ выполнены в Северо‑Западном, Приволжском и Центральном федеральных округах.