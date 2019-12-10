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Китайская корпорация стала совладельцем проекта стройки ТПУ в Раменках
Корпорация CRCC стала владельцем 40% проекта строительства транспортно-пересадочного узла «Мичуринский проспект» на западе Москвы. Это первый проект корпорации в столице, где она выступит не только подрядчиком
Строительство станций большой кольцевой линии в Москве (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Корпорация Сhina Railway Construction Corporation (CRCC) в декабре стала владельцем 40% в проекте строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Мичуринский проспект», следует из ЕГРЮЛ. А в ноябре 10% в этом проекте получила компания «Афи Медикал».

В пресс-службе AFI Development РБК сообщили, что «Афи Медикал» входит в структуру компании и участвует в проекте. РБК направил запросы в CRCC, «Мосинжпроект» и департамент строительства Москвы.

Корпорация с 2017 года участвует в строительстве метро в Москве — тогда она стала подрядчиком на станциях Большой кольцевой линии. CRCC работает в паре с «Мосинжпроектом», который выступает оператором строительства столичного метрополитена, ТПУ и других инфраструктурных проектов. После 2022 года CRCC и «Мосинжпроект» планируют создать совместное предприятие по строительству метро в других странах мира.

Планы CRCC расширить профиль деятельности в Москве летом анонсировал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин после того, как китайская корпорация и «Мосинжпроект» заключили соглашение о развитии ТПУ «Мичуринский проспект». Но тогда соглашение касалось лишь участия китайских специалистов в проектировании хаба. В ноябре вице-мэр также сообщил, что с CRCC заключено соглашение о сотрудничестве в рамках программы строительства ТПУ, которое предполагает участие корпорации «в разных проектах».

Транспортно-пересадочный узел «Мичуринский проспект» займет 4,3 га на пересечении Мичуринского проспекта и ул. Удальцова. Транспортная часть проекта соединит существующую станцию метро «Мичуринский проспект», одноименную строящуюся станцию метро Большой кольцевой линии и остановки наземного транспорта. Согласно проекту, кроме транспортной инфраструктуры здесь появятся три жилых здания (общей площадью 53 тыс. кв. м), торговый комплекс (17 тыс. кв. м) и паркинг (15 тыс. кв. м). Партнер Colliers International Владимир Сергунин говорит, что только в строительство жилой и коммерческой части проекта необходимо инвестировать 5-6 млрд руб. Что касается транспортной составляющей, здесь все зависит от технологической части проекта, сложности выполняемых работ и т.п., отмечает Сергунин.

CRCC — одна из крупнейших компаний Китая. В 2019 году она заняла 59-е место в списке крупнейших компаний мира Fortune Global 500. Выручка компании составляет $110 млрд, прибыль — $1,2 млрд.

Для AFI Development это первый опыт участия в проекте ТПУ. В пресс-службе AFI Development сообщили, что компания займется девелопментом проекта в части жилой и коммерческой недвижимости. «Непосредственно транспортной составляющей мы заниматься не будем», — пояснили в AFI Development. Кто займется управлением торговыми площадями, а также как будет распределяться выручка от продажи квартир, в компании не уточнили.

Кто еще инвестирует в ТПУ и почему этот сегмент стал интересен для девелоперов, в материале «РБК Pro».

Автор: Надежда Федорова
Теги: Недвижимость, ТПУ, «Мосинжпроект», AFI Development
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