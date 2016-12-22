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«Ведомости» сообщили о плане кабмина сортировать регионы по специализации
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«Ведомости» сообщили о плане кабмина сортировать регионы по специализации
Бизнес, 10:06
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«Ведомости» сообщили о плане кабмина сортировать регионы по специализации
Правительство планирует закрепить за регионами производственные специализации, от которых будет зависеть распределение бюджетных средств, пишет газета. Невыполнение рекомендаций может привести к сокращению финансирования
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Правительство разработало стратегию развития федеральной и региональной экономической политики, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на документ, внесенный на обсуждение Министерством экономического развития России. Подлинность стратегии изданию подтвердили несколько федеральных чиновников.

План Минэкономразвития предусматривает разделение регионов на разные типы: крупные города и городские агломерации, малые и средние города, сельские поселения, агропромышленные и минерально-сырьевые центры.

При этом 20 регионов, вклад которых в совокупный ВВП превышает 1%, получили статус крупнейших городских агломераций. Это, в частности, Красноярск, Краснодар, Москва и города Подмосковья.

Еще 21 крупная агломерация обеспечит от 0,2 до 1% роста экономики (Норильск, Тамбов, Сочи и др.), а 31 город и муниципальное образование — менее 0,2% (в их число входят, например, Нальчик, Абакан и Курск).

Минэкономразвития предлагает закрепить за каждым регионом набор производственных специализаций, которые определялись с учетом их конкурентных преимуществ — численности и плотности населения, качества рабочей силы, географического положения, существующей инфраструктуры и др. Например, у Нижегородской области таких специализаций оказалось 27 — от производства лекарств до автотранспорта и нефтепродуктов. Самые популярные специализации — производство одежды, мебели, резиновых изделий.

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При определении производственной специализации регионов учитывались пожелания местных властей, рассказал газете федеральный чиновник. По его словам, если регионы не прислушаются к рекомендациям правительства, то могут не получить из федерального бюджета денег на поддержку неэффективных отраслей.

Такой подход обусловлен тем, что правительство хочет избежать неэффективного использования бюджетных средств, поясняет источник издания. Сейчас нередки случаи, когда региональные власти поддерживают разные предприятия одной отрасли с разным уровнем «эффективности» — например, одно из них обладает конкурентными преимуществами (ближе к рынкам сбыта, более квалифицированные кадры и др.), а другое работает благодаря поддержке центра, рассказал газете федеральный чиновник.

В Минфине предложения Минэкономразвития о перераспределении госсубсидий серьезно не обсуждались, сообщил газете чиновник финансово-экономического блока. Представитель Минфина от комментариев отказался. Как будет применяться разработанная Минэкономразвития стратегия, будет решено через полгода после ее утверждения, уточняют «Ведомости».

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Сам документ разрабатывался почти год, сначала под руководством вице-премьера Дмитрия Козака, а затем под руководством вице-премьера Виталия Мутко, отмечают «Ведомости».

Все предыдущие решения Козака по этой теме и его видение стратегии учтены при ее доработке, сообщил газете его представитель. В Минэкономразвития отказались от комментариев, а представитель Мутко не смог ответить газете к моменту публикации.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: регионы
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