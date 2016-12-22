СМИ узнали об уходе советника Грефа к Дерипаске

Проработавший более 20 лет в Сбербанке советник Германа Грефа Максим Полетаев перейдет на работу в структуры Олега Дерипаски, рассказали источники «Коммерсанта». Переговоры об этом идут, однако стороны отказались их комментировать

Максим Полетаев (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Советник Германа Грефа Максим Полетаев, который долгое время курировал в Сбербанке корпоративное направление, ведет переговоры о переходе на работу в структуры Олега Дерипаски, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

По словам одного из собеседников издания, Полетаев, который проработал в Сбербанке более 20 лет, сменит место работы уже после Нового года. Знакомый Полетаева рассказал газете, что тот уже получил предложения войти в советы директоров некоторых компаний, принадлежащих Дерипаске, а также в совет директоров «Норильского никеля», 27,8% акций которого контролирует «Русал».

«После того как в июне он был переведен с поста первого зампреда, курировавшего весь корпоративный бизнес банка и не только, в статус советника, было понятно, что после разрешения ситуации с «Агрокором» он покинет банк», — рассказал один из источников газеты.

Полетаев занимал пост первого заместителя Германа Грефа с мая 2013 года. В 2009 году он стал вице-президентом и директором управления корпоративного развития Сбербанка, а позже в том же году возглавил его московское отделение.

В июне пресс-служба банка сообщила, что Полетаев покинет пост первого заместителя «на основании его личного заявления в связи с необходимостью изменения режима работы». Полетаев останется в Сбербанке в должности советника президента и председателя правления банка Германа Грефа, уточнили тогда в банке. В этом ранге он должен был вести «ряд крупных проектов», среди которых — «урегулирование ситуации по «Агрокору».

Хорватский продуктовый ретейлер «Агрокор» испытывает финансовые трудности с 2014 года и задолжал российским Сбербанку и ВТБ более €1 млрд и €350 млн соответственно. 6 декабря Полетаев заявил, что Сбербанк получил несколько предложений продать свою долю в «Агрокор». Он утончил тогда, что предложения поступили от фондов, покупающих проблемные активы. Они базируются в США, Канаде и Великобритании. «Пока мы их изучаем», — добавил тогда советник президента Сбербанка.