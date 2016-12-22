«Ведомости» узнали об открытии офиса по продаже активов рухнувших банков

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с понедельника открывает в Москве офис продаже активов банков, которые перешли под его управление после отзыва лицензии

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

АСВ открывает в столице России офис, в котором сотрудники агентства будут консультировать потенциальных покупателей касательно продаж активов банков, которые перешли под управление агентства, сообщил «Ведомостям» его генеральный директор Юрий Исаев.

По его словам, клиенты смогут узнать в офисе информацию о торгах по имуществу, а также получить помощь с поиском нужных лотов.

«Мы хотим быстрее и эффективнее распродавать все имеющиеся у нас активы», — заявил Исаев. По его словам, в банках, где агентство завершило ликвидацию, кредиторы вернули 41,5% вложенных средств, тогда как за 2017 г. было 36,1%.

Гендиректор АСВ указал, что лишь ограниченный круг людей знает, как участвовать в торгах, а открытие офисе изменит модель.

Первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский указал, что в действительности хорошие активы банка к моменту отзыва лицензии, как правило, выводятся. Если же они все же остаются, что покупатель на них найдется и без офиса.

Другой собеседник издания указал, что открытие офиса не решит проблемы с продажей банкоматов рухнувших банков и бронеавтомобилей. Первые растут в цене из-за того, что стоят на арендованной территории. Машины же слишком долго падают в цене. И состояние их после долгого простоя АСВ оценить не в состоянии.