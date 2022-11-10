Госдума приняла закон о семирублевом акцизе на сладкие напитки

Дума приняла закон об акцизе в 7 руб. за литр на сладкие напитки

Власти рассматривали возможность ввести акциз на сладкие напитки с 2016 года. Закон утвердили в Госдуме, акциз сотавит 7 руб. за литр. Еще в сентябре Минфин заложил в доходы бюджета на 2023–2025 годы поступления от акциза

Фото: Андрей Любимов / РБК

Госдума приняла во втором и третьем чтении бюджетообразующий закон, который в том числе вводит с 1 июля 2023 года акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 руб. за литр, следует из электронной базы нижней палаты.

В рамках первого чтения предполагалось, что акциз составит 7 руб. за один литр с 1 января 2023 года. Во втором чтении депутаты уточнили, что новации коснутся напитков, упакованных в потребительскую тару, а акциз с напитков, изготовленных и упакованных организациями, оказывающими услуги в сфере общепита, взиматься не будет. Дату введения акциза перенесли с 1 января на 1 июля 2023 года.

Акциз также не будут взимать:

с алкогольной продукции крепостью более 0,5%, а также виноградного, плодового, медового, пивного и другого сусла, плодовых сброженных материалов и кваса с содержанием этилового спирта меньше 1,2%;

пищевой продукции, прошедшей государственную регистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза, за исключением тонизирующих напитков и напитков, где содержится двуокись углерода;

соков, морсов, сиропов, молока и молочной продукции, киселей или иных напитков на растительной основе, произведенных из зерен, злаковых, зернобобовых и масличных культур, кокоса, орехов или продуктов их переработки за исключением тонизирующих напитков или напитков с двуокисью углерода.

Идея введения налога на сладкие напитки обсуждалась несколько лет. В 2016 году Минфин предлагал ввести акциз на напитки с добавлением сахара или других подслащивающих и вкусоароматических веществ в размере 5 руб. за литр. Тогда Минфин оценивал, что мера даст бюджету дополнительные доходы в размере 80 млрд руб.: 25 млрд руб. в 2017 году, а в 2018 и 2019 годах — 27 и 28 млрд руб. соответственно.

Идею поддерживал Минздрав, объяснивший, что акциз на сладкие напитки — эффективное экономическое средство для снижения распространенности ожирения и заболеваемости диабетом. Но правительство от введения акциза в 2016 году отказалось.

К идее вернулись в 2021 году: в июне стало известно, что правительство поручило проработать возможность введения акцизов на сладкие напитки заинтересованным ведомствам. В сентябре 2022 года РБК выяснил, что Минфин заложил в доходы бюджета на 2023–2025 годы поступления от акциза на сладкие напитки.

Президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков тогда прокомментировал РБК, что индустрия не поддерживает эту инициативу. По его словам, отрасль представила межведомственной группе, которая обсуждала этот вопрос, соображения, почему применение этого инструмента может принести негативные последствия.