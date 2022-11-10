Госдума приняла закон о семирублевом акцизе на сладкие напитки

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 ноября
EUR ЦБ: 61,24 (+0,42) Инвестиции, 09 ноя, 16:26
Курс доллара на 10 ноября
USD ЦБ: 61,06 (+0,08) Инвестиции, 09 ноя, 16:26
На кону — 830 млн пользователей: как продвигаться в Google на рынке Индии Pro, 14:33
Подоляк вновь заявил об условиях Киева для переговоров Политика, 14:33
Тревел-политики: как контролировать затраты на деловые поездки РБК и Smartway, 14:29
Семак заявил о решении ситуации с выведенным из основы игроком сборной Спорт, 14:27
Эксперты назвали города, где сильнее всего снизились цены на аренду жилья Недвижимость, 14:25
Домодедово опроверг стрельбу во время ограбления на $4 млн Общество, 14:23
В Индонезии сообщили, что Зеленский не поедет на саммит G20 Политика, 14:21
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Трансплант-игры: какой стала жизнь людей, переживших пересадку органов 14:17
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:15
В Москве скончался актер и бывший муж Елены Берковой Андрей Стоянов Общество, 14:14
В Белоруссии признали нацистской символикой лозунг «Жыве Беларусь» Политика, 14:11
Белгородский губернатор сообщил о шести селах без света после обстрела Политика, 14:08
Современный дом в старинном районе: в чем преимущество такой недвижимости РБК и Амарант, 14:06
Госдума приняла закон о семирублевом акцизе на сладкие напитки Бизнес, 14:06
Бизнес ,  
0 

Госдума приняла закон о семирублевом акцизе на сладкие напитки

Дума приняла закон об акцизе в 7 руб. за литр на сладкие напитки
Власти рассматривали возможность ввести акциз на сладкие напитки с 2016 года. Закон утвердили в Госдуме, акциз сотавит 7 руб. за литр. Еще в сентябре Минфин заложил в доходы бюджета на 2023–2025 годы поступления от акциза
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Госдума приняла во втором и третьем чтении бюджетообразующий закон, который в том числе вводит с 1 июля 2023 года акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 руб. за литр, следует из электронной базы нижней палаты.

В рамках первого чтения предполагалось, что акциз составит 7 руб. за один литр с 1 января 2023 года. Во втором чтении депутаты уточнили, что новации коснутся напитков, упакованных в потребительскую тару, а акциз с напитков, изготовленных и упакованных организациями, оказывающими услуги в сфере общепита, взиматься не будет. Дату введения акциза перенесли с 1 января на 1 июля 2023 года.

Акциз также не будут взимать:

  • с алкогольной продукции крепостью более 0,5%, а также виноградного, плодового, медового, пивного и другого сусла, плодовых сброженных материалов и кваса с содержанием этилового спирта меньше 1,2%;
  • пищевой продукции, прошедшей государственную регистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза, за исключением тонизирующих напитков и напитков, где содержится двуокись углерода;
  • соков, морсов, сиропов, молока и молочной продукции, киселей или иных напитков на растительной основе, произведенных из зерен, злаковых, зернобобовых и масличных культур, кокоса, орехов или продуктов их переработки за исключением тонизирующих напитков или напитков с двуокисью углерода.

Идея введения налога на сладкие напитки обсуждалась несколько лет. В 2016 году Минфин предлагал ввести акциз на напитки с добавлением сахара или других подслащивающих и вкусоароматических веществ в размере 5 руб. за литр. Тогда Минфин оценивал, что мера даст бюджету дополнительные доходы в размере 80 млрд руб.: 25 млрд руб. в 2017 году, а в 2018 и 2019 годах — 27 и 28 млрд руб. соответственно.

Идею поддерживал Минздрав, объяснивший, что акциз на сладкие напитки — эффективное экономическое средство для снижения распространенности ожирения и заболеваемости диабетом. Но правительство от введения акциза в 2016 году отказалось.

К идее вернулись в 2021 году: в июне стало известно, что правительство поручило проработать возможность введения акцизов на сладкие напитки заинтересованным ведомствам. В сентябре 2022 года РБК выяснил, что Минфин заложил в доходы бюджета на 2023–2025 годы поступления от акциза на сладкие напитки.

Президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков тогда прокомментировал РБК, что индустрия не поддерживает эту инициативу. По его словам, отрасль представила межведомственной группе, которая обсуждала этот вопрос, соображения, почему применение этого инструмента может принести негативные последствия.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Госдума сладкие напитки акциз
Материалы по теме
Госдума на полгода перенесла введение акциза на сладкие напитки
Экономика
Правительство вернулось к идее ввести акциз на сладкие напитки
Бизнес
Больше половины россиян заявили, что едят сладкое, когда нервничают
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter