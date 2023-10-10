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Сооснователь Delivery Club инвестировал в сервис аренды жилья Keygo

Сооснователь Delivery Club Шулейко вложился в сервис аренды жилья Keygo
Сооснователь Delivery Club Даниил Шулейко и основатель группы RBI Эдуард Тиктинский инвестировали в стартап аренды жилья Keygo. Сервис, который оценивается в $3,5 млн, будет развиваться в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке
Эдуард Тиктинский
Эдуард Тиктинский (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Стартап Keygo, занимающийся краткосрочной арендой жилья с автоматизированной системой заезда и службой поддержки гостей, привлек $0,5 млн в первом инвестраунде, сообщил РБК представитель сервиса.

Инвесторами проекта стали сооснователь сервиса Delivery Club Даниил Шулейко, который возглавляет бизнес-группу «Яндекса» в области электронной торговли и логистических сервисов («Яндекс.Маркет», «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка» и т.д.) и основатель девелоперской группы RBI Эдуард Тиктинский. Также в Keygo инвестировали гендиректор стримингового аудиосервиса для бизнеса Muzlab Виктор Христенко, директор по продажам «Авито» Сергей Бугорский, частный инвестор Александр Акопов, инвестор ресторанной группы Duoband и глава петербургского филиала клуба венчурных инвесторов Angelsdeck Сергей Лимонов.

После публикации в заголовок и текст внесены изменения об инвесторе Александре Акопове из-за допущенной ошибки.

В целом Keygo был оценен в $3,5 млн. Инвесторы получат в стартапе долю эквивалентно инвестициям и текущей оценке компании, уточняет ее представитель. Сумму инвестиций отдельных предпринимателей там не раскрыли.

Стартап Keygo основали Геворг Бегларян и Дмитрий Сигов, которые запускали и развивали на международных рынках продукты «Яндекса», в частности «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еду». Стартап представляет собой сервис краткосрочной аренды жилой недвижимости, в котором полностью автоматизирована часть процессов. Вместо классического ресепшена пользователям доступна поддержка в приложении 24/7, заезд и выезд из апартаментов осуществляется без сотрудников или собственников помещения. Стартап берет в долгосрочную аренду у собственников жилые помещения, которые соответствуют его требованиям по расположению и состоянию. В среднем объекты арендуются на срок от одного года.

Запуск пилота состоялся в феврале 2023 года, за это время апартаменты через сервис арендовали около 500 человек. Пока под управлением Keygo находятся более 50 квартир в Бангкоке и Ереване. В планах стартапа — более 10 тыс. апартаментов в десяти странах в ближайшие четыре года. В краткосрочной перспективе Keygo сконцентрируется на развитии в Юго-Восточной Азии. В России сервис работать не будет, уточнили его представители.

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Для пользователей объекты Keygo сейчас доступны на платформах Airbnb, Booking, Ostrovok.ru, «Суточно.ру». Пока у сервиса нет собственного приложения — оно запустится в ближайшее время, жилье там можно будет забронировать без комиссии.

Мировой рынок гостиничных услуг продолжает стремительно расти и уже обогнал допандемийные показатели — его объем оценивают в $1 трлн в год, отмечает сооснователь Keygo Дмитрий Сигов. Рынки, на которые нацеливается компания — такие как Юго-Восточная Азия и Латинская Америка, оцениваются в пределах $700 млрд в год. «Люди снова стали путешествовать, и даже больше, чем до пандемии: продолжительное время они были этого лишены и не хотят себя ограничивать. Более того, благодаря удаленному формату работы появился и новый тип путешественников — «цифровые кочевники». Соответственно, запрос на качественное жилье в топовых локациях и технологичный сервис по его поиску и аренде будет только возрастать», — считает Сигов.

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