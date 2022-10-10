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Власти Подмосковья введут новый механизм госконтрактов в строительстве

Крупные стройки можно будет начинать только после оценки доходов бюджета и социально-экономической ситуации. Это позволит быстро перераспределять средства в том числе на поддержку мобилизованных, считают власти региона
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Подмосковные власти с 2023 года перед началом строительства и монтажных работ по госконтрактам будут анализировать динамику поступления доходов в бюджет и социально-экономическую ситуацию в регионе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого РБК передала его пресс-служба.

 «Госконтракты объектам будут заключены с нормой, согласно которой строительно-монтажные работы можно будет начать только на основании анализа динамики поступления доходов и социально-экономической ситуации в области в данный момент», — сказал губернатор. Власти рассчитывают, что в 2023 году собственные доходы бюджета вырастут на 8,7%.

Механизм будет более гибким и «позволит быстро перераспределять средства на срочные цели и открывать финансирование уже на следующий день после согласования, в том числе на поддержку мобилизованных в Московской области», пояснил глава региона. С его точки зрения, обновленная процедура позволит властям быстро реагировать на непрогнозируемые ситуации.

Воробьев уточнил, что уже начатые работы на объектах будут финансировать в прежнем режиме.

«Считаю, что указанные меры дадут возможность выполнять социальные обязательства, направлять средства на первоочередные расходы и сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность», — заключил губернатор.

Сейчас все новые школы, детские сады, больницы, поликлиники и учреждения культуры строятся, реконструируются и ремонтируются с заключением контрактов полного жизненного цикла. Такую норму, по словам Воробьева, ввели в этом году. Такие контракты представляют собой соглашение о выполнении полного комплекса работ по объекту, включая проектно-изыскательные (ПИР) и строительно-монтажные работы (СМР). Первые предполагают инженерную разработку проекта, его технико-экономического обоснования, смет и другой рабочей документации. Второй этап включает процессы, которые производятся непосредственно на стройплощадке.

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Теги
Татьяна Зыкина
Андрей Воробьев Московская область
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