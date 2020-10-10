ФАС нашла способ избежать роста цен на газ в баллонах для россиян

Стабилизировать стоимость доставки газовых баллонов в жилые дома позволит госрегулирование. В отдельных регионах цены на газ уже выросли на 30–40%, а их дальнейший рост может вызвать социальную напряженность, считают в службе

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает временно ввести государственное регулирование доставки сжиженного газа в баллонах в жилые дома, говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства, разработанного ведомством. Проект документа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Предполагаемая дата вступления в силу постановления — ноябрь 2020 года.

Регулирование цены доставки газа целесообразно из-за экономической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, следует из пояснительной записки. Предлагаемая мера позволит не допустить резкого роста стоимости газа и исключит «социальную напряженность и негативные последствия для потребителей», считают в ведомстве.

Сейчас стоимость доставки бытового газа в баллонах и твердого топлива (уголь, дрова, торф) к месту, указанному потребителем, а это обычно частные дома, дачи и т.п., устанавливается по соглашению потребителя и продавца топлива. ФАС предлагает исключить пункт об этом из правил предоставления коммунальных услуг в жилых домах.

В пресс-службе ведомства пояснили РБК, что постоянное госрегулирование цен на доставку твердого топлива вводить не планируется, а введение регулирования доставки сжиженного газа в баллонах рассчитано «на период стабилизации экономической ситуации».

Речь идет именно о государственном регулировании цен на доставку, а не на стоимость газа в баллонах или твердого топлива, которая и так регулируется, поясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов. До 2020 года устанавливались два тарифа: на сжиженный газ и на его доставку. Но начиная с 1 января регулирование цен на доставку газа в баллонах было отменено, напоминает член ассоциации юристов России Мария Спиридонова.