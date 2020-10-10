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ФАС нашла способ избежать роста цен на газ в баллонах для россиян

Стабилизировать стоимость доставки газовых баллонов в жилые дома позволит госрегулирование. В отдельных регионах цены на газ уже выросли на 30–40%, а их дальнейший рост может вызвать социальную напряженность, считают в службе
Фото:Александр Артеменков / ТАСС
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает временно ввести государственное регулирование доставки сжиженного газа в баллонах в жилые дома, говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства, разработанного ведомством. Проект документа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Предполагаемая дата вступления в силу постановления — ноябрь 2020 года.

Регулирование цены доставки газа целесообразно из-за экономической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, следует из пояснительной записки. Предлагаемая мера позволит не допустить резкого роста стоимости газа и исключит «социальную напряженность и негативные последствия для потребителей», считают в ведомстве.

Сейчас стоимость доставки бытового газа в баллонах и твердого топлива (уголь, дрова, торф) к месту, указанному потребителем, а это обычно частные дома, дачи и т.п., устанавливается по соглашению потребителя и продавца топлива. ФАС предлагает исключить пункт об этом из правил предоставления коммунальных услуг в жилых домах.

В пресс-службе ведомства пояснили РБК, что постоянное госрегулирование цен на доставку твердого топлива вводить не планируется, а введение регулирования доставки сжиженного газа в баллонах рассчитано «на период стабилизации экономической ситуации».

Речь идет именно о государственном регулировании цен на доставку, а не на стоимость газа в баллонах или твердого топлива, которая и так регулируется, поясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов. До 2020 года устанавливались два тарифа: на сжиженный газ и на его доставку. Но начиная с 1 января регулирование цен на доставку газа в баллонах было отменено, напоминает член ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

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Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

ФАС предложила вновь регулировать доставку газа после того, как в службу поступили обращения о том, что в некоторых регионах цены на сжиженный газ в баллонах с учетом доставки выросли на 40–50%, говорится в пояснительной записке. Авторы инициативы ссылаются, в частности, на письма от первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова и в целом на «многочисленные обращения органов исполнительной власти» регионов.

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Рост цен на газ был зафиксирован еще до ограничений, связанных с распространением коронавируса. В Псковской области к февралю 2020 года стоимость баллона газа с учетом доставки выросла до 840–850 руб. с 570–680 руб. в 2019-м, а Кувшинников отмечал, что в Вологодской области доставка занимает более половины стоимости баллона.

Исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева называет регулирование доставки своевременным шагом, но недостаточным. По словам собеседника РБК, нужно рассмотреть также регулирование цен на отдельные виды работ, например на обслуживание газового оборудования. «Не говоря уже о том, что давно пора бы перевести всю страну на магистральный газ», — добавляет Разворотнева. На начало года уровень газификации в России составлял 70,1% (в городах — 73%, в сельской местности — 61,8%).

Автор
Надежда Федорова
ФАС газификация газ частные дома
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