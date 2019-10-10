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Burger King пожаловался антимонопольщикам на McDonald's
Поводом стала реклама наггетсов: McDonald's предлагал 6 наггетсов за 69 руб., когда Burger King за эти деньги в рамках акции готов был продать 9 наггетсов. В последней сети посчитали, что такая реклама причинила вред их репутации
McDonald's MCD $212,52 -0,22% Купить
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на сеть McDonald's из-за рекламы наггетсов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Burger King.

Как рассказали в компании, в этом году в сети McDonald's появилась реклама куриных наггетсов, которая предлагала за 69 руб. купить шесть обжаренных в панировке кусочков куриного мяса. В это же время в Burger King действует акция, в рамках которой предлагается купить девять таких же наггетсов за 69 руб.

«Конкурент, используя практически неограниченные рекламные возможности, приучает население к мысли, что его цена нормальная. В свою очередь у потенциальных клиентов формируется негатив к нашему предложению. <...> В результате сложившейся ситуации наступили последствия, неблагоприятные для нашей организации, в частности сократился поток клиентов», — отметили в сети ресторанов.

Там также добавили, что в настоящее время из-за такой конкуренции с McDonald's ООО «Бургер Рус» несет существенные убытки. В своей жалобе в ФАС (копия есть у РБК) компания ссылается на ст. 14.2 федерального закона «О конкуренции», в котором говорится о запрете на недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение, на ст. 5 закона «О рекламе», которая говорит о том, что реклама должна быть добросовестной и достоверной. Недобросовестной в свою очередь закон признает ту рекламу, в которой содержатся «некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами».

«Пока жалоба не поступила в профильное управление», — сообщили РБК в пресс-службе ФАС России.

РБК направил запрос в McDonald's.

Авторы: Анна Трунина, Екатерина Костина
Теги: ФАС, McDonald's
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