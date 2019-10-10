Ростов-на-Дону обогнал Москву в рейтинге дороговизны готового бизнеса

За год интерес россиян к покупке готового бизнеса вырос, как и предложения по его покупке. При этом Москва уступила Ростову в рейтинге по уровню цены готового бизнеса

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Граждане России стали чаще интересоваться покупкой готового бизнеса — спрос на него за год вырос почти на 6%, а предложение — почти на 10%. Об этом завили эксперты «Авито», которые проанализировали данные объявлений за III квартал текущего года (исследование есть в распоряжении РБК).

За год ценник на готовый бизнес упал на 3,7% и составил 3,2 млн руб. Самая низкая стоимость зафиксирована в Ульяновске (в среднем 1,3 млн руб.), а дороже всего готовый бизнес оказался в Ростове-на-Дону. Здесь за уже существующую компанию придется заплатить порядка 4,5 млн руб. По этому показателю столица Южного федерального округа (ЮФО) обогнала традиционного лидера — Москву, где по итогам квартала готовый бизнес можно было купить за 4,4 млн руб.

Всего эксперты рассмотрели 23 российских города. В 11 из них стоимость готового бизнеса за год увеличилась. Наиболее заметно этот показатель вырос в Ижевске (+55%), Казани (+34%) и Тольятти (+31%). При этом в 12 городах ценник наоборот упал — значительнее всего в Саратове (-31%), Тюмени (-25%) и Новосибирске (-24%).

Интерес к приобретению предприятий увеличился в более чем в половине городов, в первую очередь в Ижевске (на 25% за год), Воронеже (25%) и Саратове (20%). Примерно в трети городов он снизился — наиболее заметно в Омске (на 22%), Екатеринбурге (11%) и Барнауле (10%). При этом выставлять на продажу готовый бизнес стали чаще почти во всех крупных городах. Наиболее заметно показатель предложения увеличился в Санкт-Петербурге (на 31% за год), Ульяновске (на 14%) и Новосибирске (на 13%).