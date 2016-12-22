РСПП разморозит работу Российско-американского делового совета

РСПП решил активизировать работу Российско-американского совета делового сотрудничества, которая была заморожена на фоне санкций. К его управлению подключили компании с активами в США — ТМК, НЛМК и Evraz

Давид Якобашвили (Фото: Владислав Шатило / РБК)

К российско-американскому совету делового сотрудничества (РАСДС) решили подключить бизнес, чтобы активизировать его деятельность, рассказал РБК президент организации Давид Якобашвили. Это подтвердил председатель попечительского совета РАСДС, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Решение об этом приняли на заседании правления РСПП, которое состоялось в среду, 10 октября.

«Мы решили обновить состав попечительского совета, включив в него те компании, у которых производственные активы в США. Это Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского, Evraz Романа Абрамовича и партнеров и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина», — рассказал Шохин. По его словам, в совет также вошли и те, кто был вовлечен в эту работу и раньше, например, бизнесмен Григорий Березкин.

«Раньше в попечительском совете единственным представителем от бизнеса был я», — пояснил Шохин. «Но реальный бизнес там нужен, мы договорились работать вместе с нашими партнерами — Американо-российским деловым советом, Американской торговой палатой в Москве. Проводить совместные мероприятия: чтобы не показалось, что сидим в засаде в ожидании лучших времен».

На заседании бюро правления РСПП в среду утвердили попечительский совет Российско-американского совета делового сотрудничества и переизбрали его председателем Шохина, добавил Якобашвили. В последнее время, по его словам, деятельность совета почти сошла на нет, хотя ежегодно в рамках Петербургского экономического форума достаточно успешно и с большой посещаемостью проводились круглые столы, посвященные взаимоотношениям России и США. «Постараемся на бизнес-уровне налаживать отношения двух стран», — рассказал он РБК.

Российско-американский совет делового сотрудничества был создан по распоряжению правительства в июле 2000 года по предложению МИДа как некоммерческая организация, ориентированная на продвижение и защиту интересов российских деловых кругов на рынке США. С июня 2009 года совет работает при РСПП. Основным партнером РАСДС с американской стороны является Американо-российский деловой совет (US-Russia Business Council, USRBC), президентом которого является Дэниел Рассел. В попечительский совет РАСДС, помимо Шохина, входят министр иностранных дел Сергей Лавров, председатель правления Сбербанка Герман Греф, помощник президента Сергей Приходько, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и прочие.​

После присоединения Крыма к России отношения с США испортились. В отношении крупных российских компаний и бизнесменов Минфин США ввел санкции, под которые попали, в частности, UC Rusal, En+ и другие активы Олега Дерипаски, а также структуры Виктора Вексельберга.