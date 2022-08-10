Аналитики оценили ущерб покинувших Россию фирм из-за прекращения аренды

После ухода из России и досрочного разрыва договоров аренды офисов иностранные компании выплачивают компенсации, их суммарный объем в ближайшее время достигнет 20–30 млрд руб. Владельцам БЦ такая ситуация чаще всего выгодна

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Потери покинувших российский рынок зарубежных компаний из-за досрочного расторжения договоров аренды офисных площадей составят 20 млрд руб. в ближайшие полтора года, считают в консалтинговой компании Remain. В CORE.XP (преемник российского бизнеса консалтинговой компании CBRE) полагают, что речь идет о 25–30 млрд руб., пишет «Коммерсантъ». В первом случае аналитики полагали, что суммарная площадь офисов составляет 950 тыс. кв. м, во втором — 630 тыс. кв. м.

Контракты зарубежных корпораций предусматривают значительные штрафы за расторжение договоров, в связи с чем выплата «золотых парашютов» от потери собственниками бизнес-центров арендного дохода стала устоявшейся практикой, отметил исполнительный директор Remain Алексей Богданов. Штраф в таком случае составляет обычно 60–80% от размера оставшейся арендной платы, который перечисляется единовременным платежом, добавил он.

При этом собеседник газеты на арендном рынке отмечает, что досрочное прекращение аренды со стороны бизнеса чаще всего выгодно владельцам бизнес-центров, поскольку новый клиент может быть найден за шесть–девять месяцев, а компенсация выплачивается в размере арендной платы за 12–18 месяцев.

При этом участники рынка ожидают, что бизнес-центрам будет непросто найти новых арендаторов из-за высокого предложения. В этом году свободных от арендаторов площадей будет больше, чем занятых, уверена глава направления по работе с арендодателями департамента офисной недвижимости Knight Frank Russia Елена Акатова. По ее оценке, годовой объем спроса составит 900 тыс. кв. м, это меньше среднегодового показателя за последние десять лет, отметила руководитель отдела услуг корпоративным клиентам CORE.XP Юлия Башмарина. Восстановление рынка аренды офисных площадей не стоит ожидать раньше чем через два года — в 2024-м, предупредила руководитель департамента оценки и аналитики Stone Hedge Кристина Недря.

С начала этого года в Москве оказались полностью или частично освобождены арендаторами 40 тыс. кв. м, из них около половины (45%) — зарубежные компании. Такую оценку назвала директор департамента офисной недвижимости Nikoliers Карина Анаевская. В Knight Frank Russia сообщили, что многие иностранные компании продают бизнес своим российским юрлицам, которые продолжают арендовать помещения или сокращают площади, в том числе реализуя их через субаренду.

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В частности, от офиса в бизнес-центре «Новинский» отказалась американская нефтяная компания ExxonMobil, досрочно расторгнув контракт, сообщил «Коммерсанту» источник. Другой собеседник издания рассказал, что чешский разработчик ПО JetBrains досрочно расторг контракт на аренду офиса площадью 2,9 тыс. кв. м в бизнес-центре «Белые сады» (принадлежит Millhouse). По данным газеты, договор был заключен на пять лет, сумма штрафа для JetBrains могла достигать порядка 150 млн руб.

Приостановившие деятельность на российском рынке зарубежные компании также арендуют торговые площади, однако собственники торговых центров пока не спешат разрывать договоры аренды. Доля иностранных арендаторов, объявивших к началу июля о приостановке деятельности, в торговых центрах Москвы составляет в среднем от 10 до 30% площадей, оценивают в CORE.XP. Компании продолжают оплачивать аренду, но, как правило, со скидками. Для этого к существующим договорам аренды заключены дополнительные соглашения, действующие до сентября—октября.

В случае реализации негативного сценария развития ситуации (сохранения геополитической ситуации и если «ретейлеры будут вынуждены освободить часть занимаемых площадей») совокупный уровень свободных площадей в столичных торговых центрах по итогам этого года может достигнуть 15–20%, считают в CORE.XP.