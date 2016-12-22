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Американская сеть Crate & Barrel уйдет из России
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Американская сеть Crate & Barrel уйдет из России
Бизнес, 08:30
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Американская сеть Crate & Barrel уйдет из России
Американская сеть мебели и товаров для дома Crate & Barrel уходит с российского рынка. На перспективах ее развития в регионе негативно сказались ценовая политика и низкая узнаваемость бренда в России, считают эксперты
Фото: John Gress / Reuters

Американская сеть мебельных магазинов Crate & Barrel, которая входит в Otto Group (владелец ретейлеров Otto, Bonprix, логистической Hermes), закрывает магазины в России. Сегодня у ретейлера работают два магазина, они находятся в торговых центрах «Афимолл» и «Метрополис» в Москве. Согласно информации на официальном сайте, в обеих торговых точках ретейлера идет финальная распродажа. Ранее в этом году Otto Group закрыла в России онлайн-магазины Quelle и Otto, что было частью глобальной стратегии группы. Сообщалось, что компания не прекращает работу на территории России и продолжит развивать тут свои интернет-магазины одежды Bonprix и Witt, а также eSolutions, которое предоставляет услуги в сфере электронной коммерции.

«Сеть Crate & Barrel покидает российский рынок, — подтвердили РБК в российской пресс-службе сети. — Решение о закрытии концептуальных магазинов бренда является стратегическим и коммерческим решением руководства компании». В Otto Group на момент публикации не предоставили комментариев на тему того, с чем связан уход сети с российского рынка. На российском рынке компанию по франшизе развивали совместно турецкие Park Avenue Group и Dogus Holding, они также не ответили на запрос. Источник, знакомый с владельцами российской сети, рассказал РБК, что на развитие Crate & Barrel они потратили около $50 млн. «Только открытие второго магазина обошлось владельцам сети в $2,5 млн, — знает эксперт каталога франшиз Franshiza.ru Анна Рождественская. — Такие вложения крайне сложно окупить, учитывая невысокую известность бренда и низкую популярность подобных форматов в России». По ее словам, стоимость аренды магазинов Crate & Barrel площадью 2500–3000 кв. м в таких торговых центрах, как «Метрополис» и «Афимолл», могла достигать 1 млн руб. ежемесячно, смена коллекций в залах, которую сеть анонсировала каждые два месяца, также требовала «существенных вложений».

«Также надо учитывать, что бренд в России недостаточно известный и при этом он работает в дорогом сегменте, средний чек составлял 13–14 тыс. руб., — добавляет эксперт. — Подобные крупные форматы в целом приживаются в России плохо, они успешно работают только в рамках мебельных специализированных торговых центров».

Crate & Barrel — американская частная компания, занимающаяся дистрибуцией мебели и предметов интерьера от европейских производителей. Первый магазин был открыт в 1962 году супругами Гордоном и Кэрол Сигал в Чикаго. Подход компании предполагал продажу недорогой и функциональной мебели от европейских компаний, не имеющих представителей на американском рынке, что позволяло устанавливать цены на 30–40% ниже средней по рынку. В 1998 году контрольный пакет акций Crate & Barrel приобрела немецкая почтовая компания Otto GmbH, что позволило расширить сеть до более чем ста магазинов. В 2011 году Otto выкупила оставшуюся часть акций.

Crate & Barrel является основным брендом компании наряду с модным ретейлером Bonprix. Выручка компании в 2017/18 финансовом году составила €1,564 млрд. На 2018 год сеть состояла из 90 магазинов в США и Канаде, восемь из них — аутлеты. Франчайзинговые магазины Crate & Barrel открыты в десяти странах, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и России.

Crate & Barrel вышла на российский рынок в 2014 году и в течение трех лет, к 2017 году, планировала открыть восемь магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге.

«Можно выделить несколько причин, по которым сеть не смогла успешно развиваться на российском рынке, — раcсуждает совладелец мебельного ретейлера Hoff Михаил Кучмент. — На развитие негативно повлиял значительный рост цен из-за девальвации рубля, поскольку весь ассортимент в магазинах Crate & Barrel — импортный». Также, по его словам, из-за долгого цикла поставок компания не могла планировать продажи и проигрывала ретейлерам, у которых было локальное производство, а локализовать его с таким маленьким количеством магазинов она не могла. Ценовой сегмент, в котором сеть работала на российском рынке, был выше, чем в США, он не позволял масштабировать бизнес в России, и, как следствие, владельцы сети не могли эффективно организовать логистику, пояснил Кучмент.

«Этот сегмент бизнеса сам по себе достаточно сложный для развития по франшизе, поскольку модель нужно адаптировать к предпочтениям потребителей в каждом отдельно взятом регионе, — заметил он. — В заключение можно сказать, что у бренда Crate & Barrel в России небольшая узнаваемость, которая не могла компенсировать все эти факторы».

Автор: Ольга Дубравицкая.
Теги: Магазин , закрытие магазинов
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