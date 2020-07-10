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Бизнес ,  
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ВТБ выиграл тендер метро у Сбербанка с контрактом на ₽4 млн дешевле

Сумма контракта за организацию приема банковских карт в метро и другом транспорте Москвы изначально составляла 722,7 млн руб. Сбербанк предложил выполнить работы за 617,9 млн руб., а ВТБ — за 614,3 млн руб.
ВТБ VTBR ₽0,03518 -0,94% Купить
Сбербанк SBER ₽209,11 -0,88% Купить
Сбербанк SBERP ₽192,46 -0,53% Купить
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

ВТБ выиграл конкурс по организации приема банковских карт на инфраструктуре Московского метрополитена и ГУП «Мосгортранс», свидетельствуют данные портала госзакупок.

Первоначальная общая стоимость контракта сроком на три года составляла 722,7 млн руб. ВТБ предложил 614,3 млн руб., тогда как Сбербанк оценил стоимость работ в 617,9 млн руб.

Цель закупки, в частности, заключалась в сокращении количества пассажиров, в том числе иногородних, которые обращаются в кассы метро, МЦК, «Мосгортранса». Помимо этого закупка предполагает сокращение расходов московского транспорта на на собственные бумажные билеты.

«Почти 36 тыс. устройств ВТБ установлены в метро и наземном транспорте столицы», — сообщили РБК в пресс-службе банка, комментируя результаты конкурса.

ВТБ установил в московском метро более 700 турникетов с оплатой картами
Финансы

В мае прошлого года ВТБ завершил первый этап проекта модернизации турникетов Московского метрополитена, установив 710 турникетов с оборудованием для оплаты проезда по картам на 224 станциях. В сентябре того года ВТБ сообщил, что в день, приложив к турникету карту, проезд оплачивают более 60 тыс. человек.

Авторы: Гаяна Демурина, Евгения Чернышова
Теги: ВТБ, Сбербанк, «Московский метрополитен», ГУП «Мосгортранс»
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