ВТБ выиграл тендер метро у Сбербанка с контрактом на ₽4 млн дешевле

Сумма контракта за организацию приема банковских карт в метро и другом транспорте Москвы изначально составляла 722,7 млн руб. Сбербанк предложил выполнить работы за 617,9 млн руб., а ВТБ — за 614,3 млн руб.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

ВТБ выиграл конкурс по организации приема банковских карт на инфраструктуре Московского метрополитена и ГУП «Мосгортранс», свидетельствуют данные портала госзакупок.

Первоначальная общая стоимость контракта сроком на три года составляла 722,7 млн руб. ВТБ предложил 614,3 млн руб., тогда как Сбербанк оценил стоимость работ в 617,9 млн руб.

Цель закупки, в частности, заключалась в сокращении количества пассажиров, в том числе иногородних, которые обращаются в кассы метро, МЦК, «Мосгортранса». Помимо этого закупка предполагает сокращение расходов московского транспорта на на собственные бумажные билеты.

«Почти 36 тыс. устройств ВТБ установлены в метро и наземном транспорте столицы», — сообщили РБК в пресс-службе банка, комментируя результаты конкурса.