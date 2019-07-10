«Росгосстрах» возглавит бывший глава «ВТБ Страхования» Гальперин

Первоочередными задачами Геннадия Гальперина на посту гендиректора «Росгосстраха» глава банка «Открытие» Михаил Задорнов назвал увеличение прибыли и повышение привлекательности компании для инвесторов

Геннадий Гальперин (Фото: vtbins.ru)

Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» принял решение назначить новым генеральным директором бывшего главу «ВТБ Страхования» Геннадия Гальперина, сообщил председатель совета и глава банка «Открытие» Михаил Задорнов.

Принятое решение Задорнов объяснил тем, что при нынешнем руководителе (с 2017 года это пост занимает Николаус Фрай) «Росгосстрах» вышел из кризиса и теперь компании «необходим фокус на развитие», а Гальперин известен как топ-менеджер, который «умеет выводить крупные компании на лидерские позиции». Именно укрепление лидерства на российском страховом рынке, по словам Задорнова, станет первоочередной задачей Гальперина на новом посту вместе с повышением прибыли и привлекательности для инвесторов.

В должность гендиректора «Росгосстраха» Гальперин, как отмечается в сообщении пресс-службы «Открытия», вступит в ближайшее время, после завершения предусмотренной законодательством процедуры согласования и утверждения.

По предварительным оценкам, за первую половину 2019 года объем начисленной страховой премии превысит у «Росгосстраха» 37 млрд руб., а чистая прибыль может достичь 3 млрд руб.