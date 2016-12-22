Саудовскую Аравию за 1,5 года покинули сотни тысяч иностранных рабочих

Иностранцы, работавшие в Саудовской Аравии, в последние месяцы покидают эту страну «тысячами», пишет Bloomberg со ссылкой на данные официальной статистики.
«Согласно официальным данным, опубликованным в этом месяце, число иностранных рабочих сократилось на 6%, до 10,2 млн человек, в первые три месяца 2018 года по сравнению с прошлым годом», — указывает агентство.
Учитывая данные за предыдущие пять кварталов, совокупное число покинувших Саудовскую Аравию иностранных рабочих достигло почти 700 тыс. человек, подсчитал Bloomberg.
Преимущественный отток рабочей силы при этом зафиксирован в таких секторах, как строительство, где основную массу иностранных сотрудников составляют низкоквалифицированные рабочие, а также в торговле и производстве.
Причинами оттока иностранной рабочей силы опрошенные Bloomberg эксперты называют рост платы, которую власти Саудовской Аравии взимают с эмигрантов за иждивенцев-иностранцев: в июле 2017 года она составляла 100 риалов в месяц (1,6 тыс руб.), а в июле 2018-го — уже 400 риалов (6,5 тыс. руб.).
Оказывает свое влияние и программа по национализации рабочих мест, которую воплощает Эр-Рияд: безработица среди граждан Саудовской Аравии сейчас составляет 12,9%, а создание рабочих мест является приоритетом программы наследного принца Мохаммеда бин Салмана, который разработал план по развитию страны до 2030 года, предусматривающий постепенное сокращение зависимости Эр-Рияда от нефти.