Лоббистом ретейлеров стал экс-заместитель главы Минэкономразвития

Сергей Беляков, занимавший пост замглавы Минэкономразвития с 2012 по 2014 год, стал председателем крупнейшего объединения розничных сетей в России

Сергей Беляков (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Бывший заместитель министра экономического развития Сергей Беляков стал председателем президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), которая объединяет крупнейшие сети в России — «Магнит», X5 Retail Group, Metro, Auchan и другие. Об этом РБК рассказали два источника, знакомые с ситуацией, и подтвердил сам Беляков. Такое решение было принято на внеочередном общем собрании членов АКОРТ, Беляков вступил в должность с 10 июля 2018 года.

Беляков работал в качестве замминистра с 2012 по 2014 год. Он был уволен с занимаемой должности после того, как в Facebook извинился за решение правительства о замораживании пенсий. «Я делал его абсолютно сознательно, потому что иногда нельзя руководствоваться только корпоративной этикой. Я не согласен с ним (решением об изъятии пенсионных накоплений. — РБК), потому что это, во-первых, вредно для экономики, во-вторых, мы нарушили взятые на себя обязательства», — рассказывал тогда Беляков РБК.

Сейчас Беляков является президентом Ассоциации негосударственных пенсионных фондов и председателем правления Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития. Эти посты он будет совмещать с работой в АКОРТ, рассказал Беляков РБК.

Целью Белякова на новой должности, по его словам, будет развитие сотрудничества с государством: оно должно обеспечивать контроль, но не удерживать развитие торговых сетей, считает он. Сейчас количество регуляторных инициатив иногда имеет избыточный характер, заметил он. «Чем эффективнее АКОРТ будет развивать функции саморегулирования, тем меньше будет необходимость вмешательства со стороны государства», — заметил он. Бизнес-интересы ретейлеров не противоречат социальной политике государства, и цель АКОРТ — доказать это, рассказал он.

Бывший глава АКОРТ Илья Ломакин-Румянцев покинул свой пост в конце 2017 года, за полгода до истечения контракта, как сообщал RNS, по состоянию здоровья.