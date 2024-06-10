 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Бизнес ,  
0 

«Коммерсантъ» узнал о поиске покупателей на «Наше радио» и Jazz FM

«Коммерсантъ»: владелец «Наше радио» и Jazz FM ищет покупателя на свои активы
Виталий Богданов, владеющий радиостанциями «Наше радио», Jazz FM, Rock FM и информационным агентством НСН, ищет покупателя на активы, выяснил «Ъ». Активы оцениваются в $45–48 млн
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Владелец ЗАО «Мультимедиа Холдинг» Виталий Богданов ищет покупателя на актив, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пять источников на медиарынке и один в холдинге. Интерес к активам, которые оцениваются $45–48 млн, по данным газеты, проявляют «Газпром-Медиа Холдинг» (ГПМХ) и «Европейская медиагруппа» (ЕМГ).

В «Мультимедиа Холдинг» входят «Наше радио», Jazz FM, Rock FM, рекламное агентство «Джем», информационное агентство «Национальная служба новостей» (НСН), а также завод по производству виниловых пластинок полного цикла. Среди внеэфирных проектов ЗАО — «Нашествие», премии «Чартова дюжина» и «Все цвета джаза». Выручка ЗАО за 2023 год составила 221 млн руб. при чистой прибыли 32 млн руб.

Топ-менеджер одной из радиостанций полагает, что продажа актива может быть связана с опасениями санкций: «По всем базам видно, что он [Богданов] формально уже вышел почти из всех структур ЗАО».

Как отмечает газета, в этом году в «Мультимедиа Холдинге» прогнозируют рост выручки от рекламы на радио на 10% за счет оживления авторынка, недвижимости и банковского сектора. Аналогичного увеличения доходов там ожидают у ООО «НСН» за счет «увеличения объемов государственных тендеров». Источники отмечают, что НСН, вероятно, будет продана отдельно от других активов холдинга.

«Коммерсантъ» также напоминает, что еще в первом полугодии 2023 года объемы продаж рекламы на радио в целом по рынку выросли на 20–50% год к году. На ситуацию повлияли локализация производителей и потребность китайских брендов в рекламе, рассказывали газете участники рынка. При этом один из источников издания полагает, что, несмотря на рост в 2023 году, сейчас радиоактивы «уже не столь прибыльны». «После начала военных действий на Украине из России ушли основные рекламодатели — автомобильные бренды. И хотя сейчас объем постепенно восстанавливается за счет китайских брендов, это все еще далеко от объемов рекламы до 2022 года, не говоря о периоде до пандемии», — указал он.

Гендиректор ЕМГ Роман Емельянов, комментируя РБК информацию о поиске покупателя на «Мультимедиа Холдинг», заявил, что «это бизнес, любой актив можно продать или купить, главное — вопрос цены». Однако для ЕМГ, по его словам, приобретение «Мультимедиа Холдинга» «в данный момент не интересно».

РБК направил запросы в пресс-службу «Мультимедиа Холдинга». В пресс-службе холдинга «Газпром-Медиа» не стали комментировать информацию.

Медиахолдинги предложили новый формат распространения ТВ в интернете
Технологии и медиа
Фото:Daniel Reinhardt / dpa / Global Look Press

Как следует из данных Mediascope за март, показатели среднесуточного охвата (TSL Dly) радио в России продолжают снижаться с 2022 года, как и время (Reach Dly) ежедневного прослушивания. Сильнее всего показатель ежедневного прослушивания упал в январе—июне 2023 года, отмечала в январе в отраслевом докладе Российская академия радио (РАР): снижение TSL Dly за период по отношению к январю—июню 2022 составило 32 мин. Основной вклад в снижение среднесуточного охвата вносят целевые группы 30–39 и 40–49 лет, уточняли в РАР.

В «Европейской медиагруппе» («Европа Плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM», «Новое радио») тогда отмечали, что 2022 год был «непростым в плане повестки», росла популярность информационных радиостанций. Источник «Коммерсанта» уточнял, что сегодня зритель уходит на YouTube, RuTube и музыкальные стриминги, где можно найти треки и подкасты. Аудитория тематических радиостанций, уточняет он, в 2022 году сократилась на 56–64%.

Потребление радиостанций через автомобильный приемник все еще лидирует, но ежегодно снижается, в то время как потребление через «умные» колонки растет ежегодно на 10–15%, отметил в разговоре с газетой топ-менеджер одной из радиостанций: «Долгое время мы ориентировались на аудиторию с собственным транспортом. Пандемия показала, что делать основную ставку надо на гаджеты и «умные» устройства».

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Евгения Стогова Евгения Стогова
«Мультимедиа Холдинг» Виталий Богданов

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Силуанов заявил о планах продажи изъятых государством активов бизнеса
Экономика
Немецкий владелец крупного российского коллектора решил его продать
Финансы
Государство продало долю в производителе воды «Ессентуки»
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 07 июн, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 07 июн, 16:34
Суд не смог обанкротить «Подари мечту» супруга Блиновской Бизнес, 11:27
Новый этап ослабления рубля. Почему прогнозы Минэкономразвития не сбылись Pro, 11:24
Как эффективно организовать внедрение ПО в компании РБК и Сфера, 11:18
Умер легендарный американский тренер по фигурному катанию Спорт, 11:12
Knauf передаст российский бизнес менеджменту с возможностью выкупа Бизнес, 11:11
Мустафа Найем не поедет на конференцию по восстановлению Украины Политика, 11:08
Красивый, успешный бизнес: что на ПМЭФ говорили о российском виноделии РБК Вино, 11:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Москве мужчина из ревности убил другого японским танто Общество, 11:02
Рогозин предостерег российских оборонщиков от повсеместной «дрономании» Политика, 11:00
Свой Банк готовит IT-специалистов в проекте IDF Eurasia — Laboratory 2.0 РБК Компании, 11:00
Bloomberg признал основателя Binance богатейшим заключенным в истории США Крипто, 10:56
Противники помощи Украине в ФРГ обогнали по популярности партию Шольца Политика, 10:54
Почему новый ИИ-поиск от Google советует есть камни — Fast Company Pro, 10:54
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:51