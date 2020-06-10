Экс-глава «РусГидро» вошел в совет директоров Segezha Group Евтушенкова

Экс-глава «РусГидро» Евгений Дод вошел в совет директоров лесопромышленного холдинга Segezha Group, подконтрольного АФК «Система»

Евгений Дод (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Евгений Дод вошел в совет директоров Segezha Group, следует из информации на сайте компании. Дод указан как независимый директор

Дод был избран в совет директоров 13 мая на общем собрании участников, сообщил РБК представитель Segezha Group. К тому же были избраны еще три независимых директора — Анна Белова, Даниэл Вулф и Владимир Тузов — их общее число выросло до четырех, а совет директоров расширился до восьми человек. Ранее в совете директоров было семь мест, из них два занимали независимые директора.

Первым на назначение Дода обратил внимание «Интерфакс».

Segezha Group, подконтрольная АФК «Система» Владимира Евтушенкова, — один из крупнейших российских лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. По собственным данным, компания занимает первое место в России (54% рынка) и второе место в Европе (14% рынка) по производству бумажных мешков, первое место в России (71% рынка) и третье место в мире по производству коричневой мешочной бумаги.

«Уверены, что появление новых независимых директоров в составе совета с учетом широчайшей палитры их отраслевого и управленческого опыта позволит вывести ГК «Сегежа» на качественно новый уровень корпоративного и стратегического управления», — отметил представитель Segezha Group.