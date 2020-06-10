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Экс-глава «РусГидро» вошел в совет директоров Segezha Group Евтушенкова

Экс-глава «РусГидро» Евгений Дод вошел в совет директоров лесопромышленного холдинга Segezha Group, подконтрольного АФК «Система»
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Евгений Дод
Евгений Дод (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Евгений Дод вошел в совет директоров Segezha Group, следует из информации на сайте компании. Дод указан как независимый директор

Дод был избран в совет директоров 13 мая на общем собрании участников, сообщил РБК представитель Segezha Group. К тому же были избраны еще три независимых директора — Анна Белова, Даниэл Вулф и Владимир Тузов — их общее число выросло до четырех, а совет директоров расширился до восьми человек. Ранее в совете директоров было семь мест, из них два занимали независимые директора.

Первым на назначение Дода обратил внимание «Интерфакс».

Segezha Group, подконтрольная АФК «Система» Владимира Евтушенкова, — один из крупнейших российских лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. По собственным данным, компания занимает первое место в России (54% рынка) и второе место в Европе (14% рынка) по производству бумажных мешков, первое место в России (71% рынка) и третье место в мире по производству коричневой мешочной бумаги.

«Уверены, что появление новых независимых директоров в составе совета с учетом широчайшей палитры их отраслевого и управленческого опыта позволит вывести ГК «Сегежа» на качественно новый уровень корпоративного и стратегического управления», — отметил представитель Segezha Group.

Дод начинал свою карьеру в Промрадтехбанке и инвесткомпании «Юкос-Инвест» в качестве экономиста и специалиста отдела активных операций в 1993–1995 годах, а в 1999 году он пришел в электроэнергетику. В 1999–2000 годах он работал заместителем начальника департамента экспорта РАО «ЕЭС России», которое на тот момент уже возглавлял Анатолий Чубайс. На базе этого департамента в 2000 году была создана новая компания — «Интер РАО» (монополия на рынке экспорта электроэнергии), которую в течение почти десяти лет возглавлял Дод.

Евгений Дод вернул «РусГидро» 73 млн руб.
Бизнес
<p>Бывший председатель правления &laquo;РусГидро&raquo;&nbsp;Евгений Дод в здании Басманного суда города Москвы, 23 июня 2016 года</p> <p></p>

В 2009 году, после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, он был назначен предправления другой государственной энергетической компании — «РусГидро». Этот пост он занимал до 2015 года, а уже в июне 2016 года был арестован по обвинению в крупных хищениях на 73 млн руб. По версии следствия, на такую сумму он завысил себе премию за 2013 год. Через месяц стало известно, что он вернул эти деньги «РусГидро», его отпустили под домашний арест, а в 2018 году дело в отношении топ-менеджера было прекращено.

После ухода из «РусГидро» Дод два года (2016–2017) входил в совет директоров энергетической компании «Квадра» Михаила Прохорова.

18 мая Чубайс, возглавляющий правление УК «Роснано», с которым долгое время работал Дод, был выдвинут в совет директоров АФК «Система».

Автор: Тимофей Дзядко
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