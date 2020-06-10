Суд в Лондоне отклонил требование экс-главы ВЭБа посадить Дерипаску

Высокий суд британской столицы постановил, что иск Владимира Чернухина о неуважении Дерипаски к суду был вызван личной неприязнью к миллиардеру

Олег Дерипаска (Фото: Александр Земляниченко // AP)

Высокий суд Лондона отклонил ходатайство бывшего главы ВЭБа Владимира Чернухина, который предлагал отправить в тюрьму Олега Дерипаску за неуважение к суду.

В решении судьи, на которое ссылается агентство Bloomberg, указывается, что Чернухин пытался злоупотребить судебным процессом, а его иск был следствием глубокой личной неприязни к Дерипаске. Таким образом, суд согласился с аргументами, которые приводила защита Дерипаски.

Представитель Дерипаски в комментарии РБК заявил, что иск Чернухина изначально не имел под собой оснований, а являлся личной «вендеттой» с целью опорочить имя и репутацию бизнесмена. «Жаль, что участникам процесса пришлось потратить на этот иск время и силы, но я рад, что суд Великобритании смог вывести Чернухина на чистую воду», — процитировал он самого Дерипаску.

В феврале Чернухин выиграл у Дерипаски спор о владении долей в компании «Трехгорная мануфактура». Высокий суд Лондона обязал Дерипаску выплатить Чернухину $95,2 млн. Своим решением суд подтвердил решение Лондонского арбитража, который вынес аналогичное решение еще в конце 2017 года. Дерипаска назвал это решение несправедливым и подал апелляцию, однако проиграл ее и был вынужден выплатить положенную сумму.

Сейчас Чернухин требовал наказать Дерипаску, утверждая, что тот нарушил приговор, выведя из-под юрисдикции английского суда акции энергетической компании En+ Group, зарегистрированной на острове Джерси, на сумму $236 млн. По мнению адвокатов Чернухина, бизнесмен не имел права распоряжаться пакетом EN+, который был обеспечением платежа.

Адвокаты Дерипаски сообщили, что Чернухин и его юристы знали о грядущей перерегистрации и ее последствиях и ничего не предприняли, чтобы помешать этому, поскольку считали, что это действие не является нарушением обязательств Дерипаски.



Владимир Чернухин в 2000–2002 годах был заместителем министра финансов, а в 2002–2004 годах руководил ВЭБом. В середине 2000-х он покинул Россию и обосновался в Великобритании.