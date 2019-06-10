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Ростовские власти попросили ЛУКОЙЛ вернуть деньги из-за отключения воды
Глава региона Василий Голубев призвал компанию провести перерасчет за не поданную вовремя горячую воду после ее планового отключения
Фото: Сергей Куликов / Интерпресс / ТАСС

Губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал от ЛУКОЙЛа провести перерасчет за горячую воду, подачу которой не возобновили в положенные сроки жителям Ростова-на-Дону. Об этом глава региона сообщил в своем Twitter.

РБК направил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа. Компания, в свою очередь, переадресовала вопрос к своей «дочке». РБК направил запрос в ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго».

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Компания ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», как следует из информации на ее официальном сайте, является крупным производителем тепловой и электрической энергии в Ростовской области. Под управлением компании находятся Ростовская ТЭЦ-2 и три котельные.

Пресс-секретарь Василия Голубева Ирина Четвертакова сообщила РБК, что от ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» «комментариев не получали» после обращения Голубева в Twitter. «Кроме этого сообщения в Twitter губернатор дал поручение в Минпромэнерго [Ростовской области] и заместителю губернатора [по вопросам промышленности, энергетики и транспорта] Михаилу Тихонову, чтобы обязательно был произведен перерасчет, это не просто благое пожелание», — рассказала Четвертакова.

Как отмечает ТАСС, ранее в администрации Ростова-на-Дону сообщали, что жители города могут потребовать перерасчет за горячую воду, поскольку после отключения горячей воды (оно началось в городе 12 мая) из-за дефектов тепловых сетей ее подача возобновилась не вовремя. Помимо этого, власти города готовят иски в суд, чтобы обязать ресурсоснабжающую компанию «Ростовские тепловые сети» заменить изношенные теплосети.

Согласно постановлению правительства «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва подачи горячей воды размер платы снижается на 0,15 п.п.

Авторы: Анна Трунина, Егор Губернаторов
При участии: Людмила Подобедова
Теги: ЛУКОЙЛ, Ростовская область, Губернатор, Василий Голубев, горячая вода
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