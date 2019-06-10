Ростовские власти попросили ЛУКОЙЛ вернуть деньги из-за отключения воды

Глава региона Василий Голубев призвал компанию провести перерасчет за не поданную вовремя горячую воду после ее планового отключения

Фото: Сергей Куликов / Интерпресс / ТАСС

Губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал от ЛУКОЙЛа провести перерасчет за горячую воду, подачу которой не возобновили в положенные сроки жителям Ростова-на-Дону. Об этом глава региона сообщил в своем Twitter.

РБК направил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа. Компания, в свою очередь, переадресовала вопрос к своей «дочке». РБК направил запрос в ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго».

Компания ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», как следует из информации на ее официальном сайте, является крупным производителем тепловой и электрической энергии в Ростовской области. Под управлением компании находятся Ростовская ТЭЦ-2 и три котельные.