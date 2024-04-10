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Наводнения в России ,  
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Орский НПЗ предупредил о задержках в отгрузке продукции на фоне паводка

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Наводнения в России
Орский НПЗ приостановил работу 7 апреля, через два дня после прорыва дамбы в городе. Пик паводка пройден, вода из города уходит, но пока сроки запуска завода неизвестны. В Минэнерго отметили, что его остановка не повлияет на рынок
Орск
Орск (Фото: РИА Новости)

Из-за приостановки работы Орского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) на фоне паводка возможны задержки отгрузки продукции, сообщила компания «Фортеинвест», активом которой является НПЗ.

«Точные сроки возобновления производственного цикла сейчас трудно назвать, так как они связаны с аномальным природным явлением на всей территории Оренбургской области и соседних областей. В этой связи компания «Фортеинвест» не отказывается от своих обязательств, но предупреждает, что могут быть смещены сроки отгрузок продукции», — сообщили в компании (цитата по «РИА Новости»).

Там отметили, что в резервуарном парке НПЗ находятся ранее произведенная продукция, ее отгружают для нужд Оренбургской области. Отпускные цены на автомобильное топливо от НПЗ остались прежними.

В Минэнерго сообщили, что Орский НПЗ объявил временный форс-мажор по биржевым поставкам, но это не скажется на ситуации на рынке, так как большинство установок завода еще до паводка находились в состоянии ремонта. «Запуск Орского НПЗ ожидается, как только уровень воды станет оптимальным», — добавили в ведомстве.

Мэр Орска отверг версию о прорыве дамбы из-за грызунов
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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Орский НПЗ временно прекратил работу 7 апреля, через два дня после того, как в городе прорвало защитную дамбу. Сооружение не выдержало нагрузки от паводковых вод реки Урал. Как говорил мэр Орска Василий Козупица, дамба была рассчитана на уровень воды в 7 м, в городе же он превысил 9 м 75 см.

Пик паводка, как сказал глава города 9 апреля, пройден. На утро 10 апреля уровень воды — 899 см. От воды освободились 136 жилых домов, но остаются подтоплены еще почти 6,8 тыс.

У «Фортеинвест», помимо НПЗ, в Оренбургской области находятся предприятия по добыче и разведки нефти — АО «Преображенскнефть», АО «Ойлгазтэт», ООО «Геопрогресс».

Орский НПЗ предупредил о задержках в отгрузке продукции на фоне паводка
Орский НПЗ предупредил о задержках в отгрузке продукции на фоне паводка

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Татьяна Киселева
город Орск НПЗ Оренбургская область
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