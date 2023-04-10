Глава Eli Lilly Рикс предупредил о проблемах с лекарствами от рака из-за новых правил ЕС

Eli Lilly предупредила ЕС о проблемах с лекарствами от рака

ЕС планирует сократить срок защиты интеллектуальной собственности для фармацевтических компаний с 10 до 8 лет. Глава Eli Lilly Дэвид Рикс считает, что из-за этого союз может упустить новые лекарства от болезней сердца и от рака

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ЕС может упустить новые лекарства от болезней сердца и от рака из-за новых патентных правил, предупредил глава Eli Lilly Дэвид Рикс в интервью The Financial Times (FT).

Это также может затронуть инвестиции в лечение болезни Альцгеймера и ожирения, если производителям непатентованных лекарств разрешат создавать более дешевые аналоги. Кроме того, по словам Рикса, планируемая реформа ускорит сокращение инвестиций в европейскую фармацевтическую промышленность по сравнению с другими странами, такими как США.

«Как вы можете создать больше таких компаний, как BioNTech (немецкая компания, разработавшая вместе с американской Pfizer мРНК вакцину против COVID-19. — РБК)? Я думаю, это вопрос, который должен быть больше представлен в этом законодательном процессе», — сказал он.

Глава Eli Lilly добавил, что его компания сократила количество клинических испытаний в Европе.

В ЕС решили пересмотреть законодательство в области фармацевтического производства, после того как страны прошедшей зимой столкнулись с нехваткой критически важных лекарств — от антибиотиков до обезболивающих. Усилия направлены на то, чтобы восстановить инвестиции и обеспечить доступ граждан к недорогим лекарствам. ЕК должна представить план реформы 26 апреля, сообщает Reuters.

В частности, Брюссель планирует сократить срок защиты интеллектуальной собственности. Согласно действующему законодательству, сейчас он составляет десять лет. Агентство не пишет, на сколько его предлагается уменьшить. По данным FT, речь идет о восьми годах.

Несколько предложений направлено на оптимизацию Европейского агентства лекарственных средств, в том числе на сокращение срока, который требуется регулятору для одобрения новых лекарств. Этот срок в среднем почти вдвое превышает установленный в США.

Кроме того, ЕК хочет обязать компании заранее уведомлять EMA о нехватке или отзыве препаратов и иметь запасы лекарств, считающихся жизненно необходимыми, включая антибиотики.