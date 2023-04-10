Оборот грузовых вагонов на железнодорожной сети замедлился на полтора дня, заявил РБК глава «ТрансКонтейнера» Виталий Евдокименко. На фоне санкций объем грузоперевозок на Восток впервые в истории превысил перевозки на Запад

Виталий Евдокименко (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Движение грузов по железной дороге замедлилось на фоне ограничений инфраструктуры в направлении Дальнего Востока - оборот вагона замедлился примерно на полтора дня, это на 10% дольше, чем в начале 2022 года, сообщил в интервью РБК президент крупнейшего в России контейнерного оператора «ТрансКонтейнер» Виталий Евдокименко.

«ТрансКонтейнер» — крупнейший железнодорожный контейнерный оператор России и СНГ, входит в транспортно-логистическую группу «Дело» Сергея Шишкарева (51%) и «Росатома» (49%). В парке компании 40 тыс. фитинговых платформ. РБК направил запрос в пресс-службу РЖД.

Оборот вагона — это время, затрачиваемое на выполнение одного цикла работы, который включает все операции, связанные с перевозками, например, от начала одной погрузки до начала следующей погрузки, пояснил эксперт Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Фарид Хусаинов. Оборот грузового вагона рабочего парка по итогам прошлого года составил 18 суток (433,1 часа), что на 9,7% (или на 38,3 часа) больше, чем показатель 2021 года (16,5 суток или 394,8 часа). В январе—феврале 2023 года оборот вагонов составил 18,5 суток (рост на 7,7% к аналогичному периоду 2022 года), сообщил Хусаинов.

«Замедление оборота вагонов негативно повлияло на наши издержки, снизило эффективность [железнодорожных] операторов», — замечает Евдокименко. Но не привело к росту стоимости перевозимых товаров, утверждает он.

После начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года и последовавшими за этим международными санкциями российские железнодорожники столкнулись с самыми серьезными вызовами с точки зрения управления движением, говорил заместитель гендиректора компании Олег Глазков. По итогам прошлого года объем железнодорожных грузоперевозок на Восток впервые в истории превысил перевозки на Запад, отмечал глава монополии Олег Белозеров на встрече с президентом Владимиром Путиным 6 февраля. РЖД пришлось перестраивать все процессы, поскольку более 700 предприятий впервые повезли свою продукцию на Дальний Восток, отметил глава монополии.