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Война санкций ,  
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«ТрансКонтейнер» оценил замедление движения грузов по железной дороге

Оборот грузовых вагонов на железнодорожной сети замедлился на полтора дня, заявил РБК глава «ТрансКонтейнера» Виталий Евдокименко. На фоне санкций объем грузоперевозок на Восток впервые в истории превысил перевозки на Запад
Трансконтейнер RU000A100YE6 ₽1 022,9 -0,08% Купить
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РЖД RU000A0ZZ9R4 ₽1 008,7 0% Купить
Виталий Евдокименко
Виталий Евдокименко (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Движение грузов по железной дороге замедлилось на фоне ограничений инфраструктуры в направлении Дальнего Востока - оборот вагона замедлился примерно на полтора дня, это на 10% дольше, чем в начале 2022 года, сообщил в интервью РБК президент крупнейшего в России контейнерного оператора «ТрансКонтейнер» Виталий Евдокименко. 

«ТрансКонтейнер» — крупнейший железнодорожный контейнерный оператор России и СНГ, входит в транспортно-логистическую группу «Дело» Сергея Шишкарева (51%) и «Росатома» (49%). В парке компании 40 тыс. фитинговых платформ. РБК направил запрос в пресс-службу РЖД.

Оборот вагона — это время, затрачиваемое на выполнение одного цикла работы, который включает все операции, связанные с перевозками, например, от начала одной погрузки до начала следующей погрузки, пояснил эксперт Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Фарид Хусаинов. Оборот грузового вагона рабочего парка по итогам прошлого года составил 18 суток (433,1 часа), что на 9,7% (или на 38,3 часа) больше, чем показатель 2021 года (16,5 суток или 394,8 часа). В январе—феврале 2023 года оборот вагонов составил 18,5 суток (рост на 7,7% к аналогичному периоду 2022 года), сообщил Хусаинов.

«Замедление оборота вагонов негативно повлияло на наши издержки, снизило эффективность [железнодорожных] операторов», — замечает Евдокименко. Но не привело к росту стоимости перевозимых товаров, утверждает он.

После начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года и последовавшими за этим международными санкциями российские железнодорожники столкнулись с самыми серьезными вызовами с точки зрения управления движением, говорил заместитель гендиректора компании Олег Глазков. По итогам прошлого года объем железнодорожных грузоперевозок на Восток впервые в истории превысил перевозки на Запад, отмечал глава монополии Олег Белозеров на встрече с президентом Владимиром Путиным 6 февраля. РЖД пришлось перестраивать все процессы, поскольку более 700 предприятий впервые повезли свою продукцию на Дальний Восток, отметил глава монополии.

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Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко
РЖД «Трансконтейнер» вагоны железнодорожные грузоперевозки
Пространство выбора
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