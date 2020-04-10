В Альфа-банке спрогнозировали рост числа отзывов лицензий

СЕО банка считает, что возникший кризис ускорит очистку банковского сектора

Владимир Верхошинский (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский в интервью «Ведомостям» высказал уверенность, что по итогам нынешнего кризиса вырастет количество отзывов лицензий и санаций. По его мнению, сложившаяся ситуация ускорит очистку банковского сектора.

«Этот кризис приведет к дополнительной консолидации сектора. Вопрос – через год или через полгода, но это будет обязательно», - заявил он, не исключив, что в случае интересных тем Альфа-банк рассмотрит возможность покупки других банков.

Он также отметил, что люди в целом оказались более готовы к кризису, чем в предыдущие годы. «Никто не бежит снимать наличные. Особых изменений в поведении клиентов мы пока не видим. Выросло количество звонков в колл-центр и вопросов в отделениях про механизм предоставления кредитных каникул, но даже этот рост не драматический, всего 1–3% от всех звонков», - добавил Верхошинский.

Касательно кредитных каникул банкир допустил, что за реструктуризацией позже будут обращаться недобросовестные заемщики, у которых еще до кризиса были проблемы с обслуживанием кредитов. По его словам, ситуацию с такими клиентами необходимо правильно описать в законе: заемщик должен подтвердить, что его финансовое положение действительно ухудшилось.

Ранее правительство приняло меры по облегчению условий оплаты кредитов в условиях пандемии коронавируса. 3 апреля президент Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах. Под действие закона подпадают как граждане, так и предприятия малого и среднего бизнеса, пострадавшие от коронавируса. Согласно закону, каникулы могут быть предоставлены на срок до шести месяцев тем заемщикам, чьи доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более (по сравнению со средним месячным доходом предыдущего года).