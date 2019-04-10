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Бизнес ,  
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Оператор связи РЖД собрался выйти из капитала «Локомотива»
Вопрос о продаже «Транстелекомом» 90,91% акций «Локомотива» могут рассмотреть на совете директоров РЖД, сумма сделки составит около 3,4 млрд руб. В 2012 году ТТК уже пытался продать акции футбольного клуба, пишет «Коммерсантъ»
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Подконтрольный РЖД оператор связи «Транстелеком» (ТТК) может выйти из капитала «Локомотива», продав 90,91% акций футбольного клуба дочерней структуре железнодорожной компании «КРП-инвест». Об этом в письме вице-премьеру Максиму Акимову сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров, с документом ознакомился «Коммерсантъ».

РЖД предлагает рассмотреть этот вопрос на заседании совета директоров, пишет Белозеров. Сумма сделки составит порядка 3,4 млрд руб., для ее проведения «КРП-инвест» возьмет беспроцентный заем у другой структуры РЖД, Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК). Стоимость всего клуба оценивается в 3,7 млрд руб. Источник газеты утверждает, что вопрос о выходе ТТК из капитала «Локомотива» пока не выносился на совет директоров.​

ТТК после продажи «Локомотива» сможет увеличить дивиденды, снизить долги и процентные расходы на 330 млн руб. в год, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документы РЖД. Летом 2012 года ТТК также намеревалась продать пакет акций футбольного клуба, тогда оператор оценивал свою долю в 2,2 млрд руб.

В пресс-службе РЖД отказались от комментариев РБК.

ТТК приобрел допэмиссию акций «Локомотива» за 3 млрд руб. в декабре 2008 года, для этого оператор взял кредиты, на обслуживание которых теперь тратит большие суммы, указывает газета со ссылкой на документы компании. В 2008–2018 годах стоимость их обслуживания превысила 3,8 млрд руб., а общая стоимость владения «Локомотивом» — 6 млрд руб. На сегодняшний день доля кредитного портфеля ТТК, приходящаяся на инвестиции в футбольный клуб, равняется 19%, ежегодная стоимость обслуживания кредитов составляет 285 млн руб.

Общество
Глава «Локомотива» — РБК: «Мотив купить клуб сложнее простого тщеславия»

В 2018 году футбольный клуб «Локомотив» третий раз в своей истории и впервые с 2004 года стал чемпионом России, обыграв «Зенит» со счетом 1:0. Победный мяч забил на 87-й минуте нападающий Эдер. Выручка «Локомотива» по итогам 2018 года составила 5,2 млрд руб., чистый убыток — 136,3 млн руб., чистые активы ФК равнялись 1,6 млрд руб.

Автор: Григорий Дубов
При участии: Мария Кокорева
Теги: РЖД, «Локомотив», «Транстелеком»
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