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Власти сообщили о создании на севере России новой авиакомпании
О планах властей Архангельской области и Ненецкого автономного округа создать нового авиаперевозчика стало известно накануне. В лизинг компания «Арктика» собирается взять до шести самолетов Superjet, рассказал глава НАО

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский ​подписали в рамках Арктического форума в Санкт-Петербурге соглашение о создании новой авиакомпании. Она будет называться «Арктика». В лизинг, как рассказал ТАСС глава НАО, перевозчик планирует взять до шести самолетов Superjet. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), как выяснил «Коммерсантъ», также планирует предоставить новой компании четыре турбовинтовых Л-410.

В дальнейшем власти Архангельской области и НАО, уточняет газета, надеются получить для «Арктики» Ил-114-300, грузовые Ил-112 и магистральный самолет МС-21.

Авиакомпания, по информации Цыбульского, будет создана на базе двух уже существующих авиапредприятий — «Нарьян-Марского объединенного авиаотряда» и «Второго Архангельского объединенного авиаотряда».

Материал дополняется.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Ненецкий автономный округ, Архангельская область
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