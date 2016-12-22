Родственник Дерипаски поможет сети по продаже шаурмы разместить бонды

Сеть «Дядя Дёнер» готовится выйти на публичный рынок заимствований с облигациями на сумму до 300 млн руб. Одним из организаторов долговой программы выступит банк, основной владелец которого — двоюродный брат Олега Дерипаски

Фото: пресс-служба «Дядя Дёнер»

Основанная в Новосибирске ​сеть стритфуд-кафе по продаже шаурмы «Дядя Дёнер» собирается выйти на публичный рынок заимствований в России. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление компании сообщает Reuters.

50-летняя программа облигаций «Дяди Дёнер», как пояснили в пресс-службе, предполагает привлечение до 300 млн руб. Срок обращения облигаций в рамках этой программы, согласно заявлению компании, составит до 1155 дней. Остальных подробностей о подготовке сети к выходу на Московскую биржу агентство не уточняет. Однако на сайте биржи уже появилось соответствующее сообщение. Согласно ему, программе биржевых облигаций ООО «Дядя Дёнер» уже присвоен идентификационный номер, срок действия программы — 50 лет.

РБК в компании «Дядя Дёнер» подтвердили, что программа облигаций на сумму 300 млн руб. уже зарегистрирована. Согласно имеющемуся в распоряжении РБК заявлению генерального директора инвесткомпании «Юнисервис Капитал» Алексея Антипина (это предприятие является одним из партнеров «Дяди Дёнера» и обеспечивает финансирование операционной деятельности сети), первое размещение в рамках зарегистрированной программы ООО «Дядя Дёнер» запланировано на конец мая. Общий объем выпуска, по данным Антипина, составит 60 млн руб. Номинал облигации — 50 тыс. руб. Всего будет размещено 1200 облигаций. Ставку купона на 1–12 купонные периоды эмитент установил на уровне 14% годовых. Выплата купонного дохода должна будет осуществляться ежемесячно. Организаторами долговой программы выступят ООО «Юнисервис Капитал» и новосибирский ПАО «Банк «Акцепт».

РБК направил в эту кредитную организацию запрос. Согласно материалам на сайте ЦБ, 79,5% банка «Акцепт» через ООО «Мэдокс» принадлежат Павлу Езубову. Он, как выяснил РБК в 2015 году, является двоюродным братом и давним партнером российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Сеть кафе быстрого питания «Дядя Дёнер» была основана в 2009 году. Ее павильоны располагаются в Сибири. В настоящий момент, согласно материалам на сайте компании, «Дядя Дёнер» присутствует в 11 городах, в том числе в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Новокузнецке, Барнауле, Бийске, Томске, Екатеринбурге, а также в поселках Линево Новосибирской области и Шерегеш Кемеровской области.​ По франшизе, как отмечает Reuters со ссылкой на представителей сети, «Дядя Дёнер» имеет ежемесячный оборот в 45 млн руб. Целью выхода «Дяди Дёнера» на биржу в «Юнисервис Капитал» назвали «пополнение оборотных средств компании». Это, как полагает партнер сети, позволит профинансировать открытие новых заведений в формате кафе и завершить переоформление павильонов «Дяди Дёнера» в Новосибирской области в связи с прошедшим в 2017 году ребрендингом компании.

Генеральным директором компании является Антон Лыков. Он же, согласно данным базы СПАРК, руководит новосибирским ООО «Беляш и пончик», основным видом деятельности которого, по материалам ЕГРЮЛ, является переработка и консервирование мяса. Чистая прибыль «Дяди Дёнера» на конец 2016 года, согласно информации СПАРК, оценивалась в 34,5 млн руб., чистые активы на тот же период составляли 235,8 млн руб. Учредителями компании, по выписке из ЕГРЮЛ, являются Лыков, Антон Супрун, а также Антон Горестов. Каждому из них принадлежит по трети «Дяди Дёнера».

Готовящийся выход сети на публичный рынок заимствований, как рассказали РБК в «Юнисервис Капитал», — уже не первая публичная долговая программа, реализуемая ООО «Дядя Дёнер» совместно с «Юнисервис Капитал». В 2013 году, согласно заявлению Антипина, уже была запущена вексельная программа секьюритизации активов. Ее реализация, как пояснил РБК финансовый партнер кафе по продаже шаурмы, позволила увеличить количество точек продаж сети почти в 1,5 раза и удвоить годовую выручку компании.