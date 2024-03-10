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NYT сообщила об угрозе штрафа для Маска из-за благотворительного фонда

NYT: благотворительный фонд Маска не выполнил обязательства по пожертваниям
Маску грозит существенный штраф, поскольку его фонд, чьи средства не облагаются налогами, не выделил нужную по законодательству сумму пожертвований, пишет NYT. Кроме того, пожертвования часто выделялись в интересах Маска
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue)

Фонд владельца SpaceX Илона Маска Musk Foundation за последние годы не выделил необходимую для получения налоговых льгот сумму пожертвований, что грозит бизнесмену выплатой американским властям существенного штрафа, сообщает The New York Times со ссылкой на документацию.

По оценкам Forbes, Маск является вторым богатейшим человеком в мире с состоянием в $195,1 млрд.

С 2020 года Маск пополнил свою благотворительную организацию не облагаемыми налогом пожертвованиями в виде акций на сумму более $7 млрд на тот момент, что сделало ее одной из крупнейших в стране. Однако в 2022 году (последний год, за который имеются записи), фонд выделил пожертвований на сумму $160 млн, что на $234 млн меньше, чем требуется по закону.

Согласно налоговым декларациям, Маск не нанимал сотрудников для организации, средствами управляют он сам и двое волонтеров, один из которых рассказал, что в среднем уделяет фонду шесть минут в неделю.

При этом, пишет газета, филантропия Маска была «бессистемной и в основном корыстной»: согласно анализу NYT, за 2021 и 2022 годы около половины пожертвований были так или иначе связаны с самим бизнесменом, его сотрудниками или его предприятиями.

Например, среди пожертвований были $55 млн, выделенные крупному клиенту SpaceX, чтобы выполнить благотворительный взнос; «миллионы» направлены в округ Камерон, штат Техас, после взрыва ракеты SpaceX, а также средства для двух школ, связанных с предприятием. Издание отмечает, что, в частности, при основании школы Ad Astra при SpaceX для детей сотрудников предприятия, пятеро из 14 учеников были детьми Маска.

Кроме того, фонд предоставил грант Open AI (разработчик ИИ, в частности бота GPT), когда компания была некоммерческой организацией, а Маск входил в совет директоров.

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Фото:kovop / shutterstock

Фонд Маска основали Илон и его младший брат Кимбал в 2001 году за год до продажи PayPal, соучредителем которой был миллиардер, компании eBay. Бизнесмен заработал на продаже более $175 млн и вложил в свой одноименный фонд акции eBay стоимостью около $2 млн.

В то же время сам Илон Маск не раз говорил, что верит в то, что его коммерческие предприятия (в частности, SpaceX и Tesla) изменят мир к лучшему гораздо больше, чем могло бы сделать любое филантропическое предприятие. К сентябрю 2014 года, по оценкам Forbes, чистый капитал Маска составлял более $10 млрд за счет акций Tesla, в то же время на счете фонда в этом году, как показывают налоговые декларации, было $40 121.

Сайт фонда Маска имеет только одну страницу, на которой в левом верхнем углу говорится, что он выдает гранты на исследования в области педиатрии, возобновляемых источников энергии, освоении космоса, а также на разработки безопасного искусственного интеллекта. NYT сообщает, что изначально сайт был достаточно красочным, с анимацией, однако к 2005 году это было стерто.

Маск не ответил на запросы газеты.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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