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Кейт Бланшетт стала креативным директором производителя японского саке

Актриса рассказала, что давно любит напиток, который делают на основе риса, и хочет увеличить его присутствие на западных рынках. Она стала креативным директором в Toku Sake, выпускающей премиальный саке
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт (Фото: Alessandro Bremec / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Австралийская актриса Кейт Бланшетт получила должность креативного директора в японской компании Toku Sake, которая выпускает традиционный японский алкогольный напиток саке, пишет Bloomberg.

Бланшетт рассказала, что давно любит саке, со временем своей работы с японской компанией по уходу за кожей SK-II. Более десяти лет актриса был послом бренда, который использует в своих продуктах дрожжи, полученные при брожении саке.

«Я поехала в район саке в Киото и познакомилась с процессом ферментации и всеми побочными продуктами саке, а также с различными способами его изготовления», — поделилась она с Bloomberg. По словам Бланшетт, ей нравится ритуал и близость между людьми, наливающими друг другу саке.

По мнению актрисы, существует реальная возможность увеличить продажи саке на Западе и изменить восприятие напитка людьми, поскольку сейчас многие думают, что его можно выпить только в японских ресторанах, хотя количество точек продажи увеличилось.

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Фото:Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Саке в Японии называют «нихонсю». Этот напиток обычно имеет крепость 13-16%. Его делают на основе шлифованного риса, который проходит через процесс ферментации с использованием дрожжей. Ферментация длится от недели до 50 дней, после нее напиток подвергают отжиму, фильтрации, пастеризации и шестимесячной выдержке, а затем разливают.

Toku Sake производит премиальный саке, отмечает Bloomberg, цена продукции — $200. Производство находится в Асахикаве, самом холодном городе Японии в префектуре Хоккайдо, что подходит для производства напитка.

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Кейт Бланшетт Япония алкоголь
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