Кейт Бланшетт стала креативным директором производителя японского саке
Австралийская актриса Кейт Бланшетт получила должность креативного директора в японской компании Toku Sake, которая выпускает традиционный японский алкогольный напиток саке, пишет Bloomberg.
Бланшетт рассказала, что давно любит саке, со временем своей работы с японской компанией по уходу за кожей SK-II. Более десяти лет актриса был послом бренда, который использует в своих продуктах дрожжи, полученные при брожении саке.
«Я поехала в район саке в Киото и познакомилась с процессом ферментации и всеми побочными продуктами саке, а также с различными способами его изготовления», — поделилась она с Bloomberg. По словам Бланшетт, ей нравится ритуал и близость между людьми, наливающими друг другу саке.
По мнению актрисы, существует реальная возможность увеличить продажи саке на Западе и изменить восприятие напитка людьми, поскольку сейчас многие думают, что его можно выпить только в японских ресторанах, хотя количество точек продажи увеличилось.
Саке в Японии называют «нихонсю». Этот напиток обычно имеет крепость 13-16%. Его делают на основе шлифованного риса, который проходит через процесс ферментации с использованием дрожжей. Ферментация длится от недели до 50 дней, после нее напиток подвергают отжиму, фильтрации, пастеризации и шестимесячной выдержке, а затем разливают.
Toku Sake производит премиальный саке, отмечает Bloomberg, цена продукции — $200. Производство находится в Асахикаве, самом холодном городе Японии в префектуре Хоккайдо, что подходит для производства напитка.
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