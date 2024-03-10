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Бизнес ,  
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Bloomberg сообщил об уничтожении виноградников из-за переизбытка вина

Bloomberg: виноделы уничтожают виноградники из-за переизбытка вина на рынке
Во всем мире наблюдается переизбыток вина при том, что производство снижается. Фермеры уничтожают виноградники и уходят из бизнеса, пишет Bloomberg
Бывший виноградник в Австралии
Бывший виноградник в Австралии (Фото: Peter Hobson / Reuters)

В мире наблюдается переизбыток винной продукции, из-за чего фермеры испытывают трудности, например, в Австралии они избавляются от виноградников, пишет Bloomberg.

Австралийский виноградарь Тони Таунсенд в прошлом году уничтожил половину своего виноградника площадью 14 га в Риверлэнде на юге страны. По его словам, сохранив его, он был потерял 35 тыс. австралийских долларов ($23 тыс.). В дальнейшем Таунсенд собирается полностью прекратить винодельческий бизнес, поскольку это «экономически нежизнеспособно».

«Многие люди не видят будущего в винодельческой промышленности», — сказала главный исполнительный директор отраслевой группы Riverland Wine, представляющей производителей вина в регионе, Линдалл Роу. Согласно опросам группы, четверть виноделов в ближайшие три года намерена свернуть бизнес.

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Фото:Andrew Caballero-Reynolds / Getty Images

Bloomberg отмечает, что проблема характерна не только для Австралии. В прошлом году мировое производство достигло 60-летнего минимума, однако на рынках сохраняется переизбыток, несмотря на отставание мирового потребления от производства вина как минимум с 1995 года. Австралия в сезоне 2022-2023 произвела меньше всего вина за 15 лет, но это не повлияло на исторически высокий уровень запасов, сообщили в ноябре в отраслевой группе Wine Australia.

Еще одним фактором, ухудшившим ситуацию в виноделии, стало резкое увеличение затрат на сырье, рассказал главный операционный директор по изучению потребительских предпочтений в исследовательской компании по алкогольным напиткам IWSR Ричард Холстед.

Представитель Винного совета Бордо (Франция) Кристоф Шато также отметил снижение потребления красного вина; в Риверлэнде, например, не ожидают, что в этом году смогут продать его с прибылью, некоторые виноградники в итоге заменяют посадками других культур. Bloomberg отмечает, что среди молодежи в целом падает потребление алкоголя.

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