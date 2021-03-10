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«ВТБ Капитал» опроверг оценку бизнеса Telegram с разбросом $2-124 млрд

Столь широкий диапазон оценок не может рассматриваться в качестве оценки бизнеса и не применим с практический точки зрения для оценки компании, подчеркнул представитель «ВТБ Капитала»

Инвестиционное подразделение банка ВТБ, «ВТБ Капитал», которое выступает агентом по размещению облигаций Telegram на $1 млрд., не выпускало никаких оценок компании, сообщил РБК представитель «ВТБ Капитала». «Сделка не предполагает продажи акционерного капитала Telegram, поэтому оценка стоимости не требуется даже в теории».

В среду, 10 марта издание VTimes сообщило, что «ВТБ Капитал» представил потенциальным инвесторам в облигации Telegram диапазон потенциальной стоимости мессенджера в 2022 году от $2,2 млрд до $124 млрд. Инвестбанк сравнил Telegram с пятью компаниями-аналогами в сфере соцсетей и интернет-рекламы, пользуясь различными рыночными мультипликаторами, в том числе EV/Sales (отношение стоимости компании к ее продажам, по нему стоимость компании в 2022 году составила $2,2 млрд) и EV/DAU (отношение стоимости компании к количеству активных пользователей ежедневно, оценка — $124 млрд).

По словам представителя «ВТБ Капитала», в рамках информации о долговом инструменте аналитики «ВТБ Мои инвестиции» применили различные возможные теоретические подходы к оценке компаний со схожей бизнес-моделью, представив широкий диапазон оценок. «Любой инвестор понимает, что столь широкий разброс оценок не может рассматриваться в качестве оценки бизнеса и не применим с практический точки зрения для оценки компании, что и не нужно в условиях долгового инструмента», — отметил представитель инвестбанка.

Telegram собирается разместить облигации более чем на $1 млрд c ориентиром по доходности в 7% годовых и выплатами купона два раза в год. Инвесторы в облигации смогут конвертировать их в акции компании с дисконтом, если Telegram выйдет на IPO.

Telegram решил привлечь долговое финансирование, чтобы расплатиться с долгами — на эти цели, как писало VTimes, основанный Павлом Дуровым мессенджер собирается потратить $684 млн в 2021 году. Компания должна расплатиться с инвесторами, вложившимися в криптовалюту Gram в рамках сорвавшегося блокчейн-проекта TON. Telegram в прошлом году обязался вернуть им $1,22 млрд. По состоянию на конец 2020 года Telegram вернул инвесторам $770 млн, еще около $443 млн рефинансировал в кредиты, по еще $6 млн не рассчитался. С мая прошлого года Telegram Group заключила кредитные соглашения на $448 млн с 65 инвесторами, займы нужно погасить до 30 апреля 2021 года. При этом с мая прошлого года по дату погашения по займам начисляются проценты — 52,77% годовых, что должно привести к возврату инвесторам 110% суммы, вложенной в 2018 году. Общая сумма погашения составит около $626 млн.

Автор
Владислав Скобелев
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